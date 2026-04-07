Viral na sagutan ni Bea Borres at Fusion Alley management, mainit na pinagtatalunan!

By DELIA CUARESMA
Patuloy ang ingay sa social media hinggil sag kontrobersiyang kinasasangkutan ng actress-vlogger na si Bea Borres at ang kanyang diumano’y “honest review” sa sikat na Fusion Alley Food Park.
Ang siste, matapos ang kanyang prangkang food review e, marami ang tila nainis dito kay Bea!
Sa kanyang vlog, diretsahang sinabi ni Bea ang “I don’t like it” habang nasa harap ng isang food vendor—isang eksenang ikinainis ng ilang netizens.
Para sa marami, hindi ang pagiging honest ang isyu, kundi ang paraan ng delivery. Napakayabang daw ng dating ni Bea!
Sa gitna ng batikos, nanindigan si Bea.
Aniya: “At the end of the day, this is what I do… I share my real experience. Not everything will always be positive.”
Inamin din niyang maaaring mas naging “gentle” ang approach, pero iginiit na iyon ang dahilan kung bakit siya nakilala, ang pagiging totoo, mapa-positibo man o negatibo.
Lalong uminit ang isyu nang maglabas ng pahayag ang Fusion Alley tungkol sa isyu.
Bagama’t sinabi nilang bukas sila sa honest reviews, binigyang-diin nila na hindi umano nag-coordinate si Bea sa management at mahalaga ang “basic courtesy,” lalo na’t small business vendors ang apektado. Ikinumpara pa nila ang approach ng isa pang vlogger, si Small Laude na anila, “honest yet encouraging.”
Hindi ito pinalagpas ni Bea. Sa viral na sagot niya: “It’s a public space… your point is what? I won’t balik there anymore, nakikiride nalang kayo sa hate.”
Dahil dito, tuluyang nahati ang publiko. May mga sumusuporta sa kanyang “real talk,” habang ang iba’y naniniwalang dapat may sensitivity sa content, lalo na kung kabuhayan ng maliliit na negosyante ang nakataya.
Sa kabila nito, nilinaw ni Bea na hindi lahat negatibo sa kanyang vlog. May mga pagkain din umano siyang pinuri, at iginiit niyang lumaki siya sa street food, kontra sa paratang na “rich kid” siya na hindi marunong mag-appreciate ng murang pagkain.