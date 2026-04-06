Yasser, hindi nakalimutang pasalamatan si Kuya Germs!

By RUEL J. MENDOZA
Ang Sparkle hunk na si Yasser Marta ang nanalong Best Supporting Actor sa Sinag Maynila 2026.
Ito ay para sa makabuluhan niyang pagganap sa pelikulang “Desperada” na isa sa mga official entries ng taunang festival.
Sa kanyang acceptance speech, isa sa mga pinasalamatan ng Kapuso actor ang yumaong Master Showman na si German “Kuya Germs” Moreno.
Aniya, “Ito po ang aking unang parangal bilang isang aktor at gusto ko po lang po pasalamatan ‘yung mga taong nagbukas po ng pintuan para sa akin.
“Unang-una, ang Panginoon at sa lahat ng mga dasal ko lagi mo akong pinakikinggan,maraming-maraming salamat.
“Sa nanay ko, Ma, thank you dahil kung hindi dahil sa’yo hindi ako artista ngayon. Salamat sa pagpilit sa akin na mag-audition noong mga bata pa ako at ito minahal ko na.
“Sa naka-discover sa akin, Kuya Germs. Tay, maraming-maraming salamat na noong nakita mo ako sa Nueva Ecija dinala mo na ako agad sa GMA. At hanggang ngayon ayun ‘yun na ‘yung naging pangalawang tahanan ko, ang GMA Network.”
Pumanaw si Kuya Germs noong 2016 sa edad na 82.
Pagkatapos sumali sa Spogify segment ng “Eat Bulaga,” naging miyembro si Yasser ng all-boy band/dance group na One-Up in 2016 kunsaan nakasama niya sina Dave Bornea, Nikki Co, Jay Arcilla, Arjan Jimenez, Brent Valdez, Kevin Sagra, Prince Clemente, Joemarie Nielsen at Ralf King.
Lumabas din si Yasser sa ilang GMA teledramas tulad ng “Mulawin vs Ravena,” “Kambal Karibal,” “Ika-5 Utos,” “Love You Two,” “Bilangin ang Bituin sa Langit,” “What We Could Be,” “Lovers & Liars,” “Mga Lihim ni Urduja,” “Black Rider,” “Forever Young,” “My Ilonggo Girl,” “Lolong,” at marami pa.