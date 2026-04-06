Mika Salamanca, Will Ashley, cute na cute ang pakilig na mga photos sa Thailand trip!

By DELIA CUARESMA
Usap-usapan sa social media ang latest vacation photos nina Mika Salamanca at Will Ashley na kuha sa Thailand!
Sa Instagram, ibinahagi ni Mika ang mga larawan kung saan kapansin-pansin ang kanilang matching school uniform outfits habang nag-i-enjoy sa isang masayang food trip.
Simple lang ang sabi ni Mika, isang maikling “Hi,” pero sapat na ito para kiligin ang mga fans!
Sa kanyang Instagram Stories, nagbigay siya ng hint sa kakaibang karanasan sa Bangkok, ang pag-upa ng Thai school uniform.
Resharing her post, sinulat ni Mika, “This is your sign to rent a Thai uniform in Thailand,” na lalong nagpasaya sa mga followers.
Si Mika at Will ay parehong naging kilalang personalidad sa “Pinoy Big Brother: Celebrity Collab Edition 1.0,” kung saan si Mika ang Big Winner kasama si Brent Manalo, at si Will naman ay 2nd Big Placer kasama si Ralph de Leon.
Sa loob ng PBB house, naging close friends ang dalawa at bahagi ng core group na Pamilya De Guzman, kasama sina Klarisse De Guzman, Esnyr, at Shuvee Etrata.