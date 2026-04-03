LTFRB, tutuluyan ang driver na nanloko kay Soobin!

By DELIA CUARESMA
Pinaghahanap na ngayon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) ang taxi driver na nanggipit kay Tomorrow x Together member Soobin.
Ayon kay LTFRB chairman Atty. Vigor Mendoza II, “Pinapahanap ko na ang taxi at ma-suspend operations ASAP.”
Diin niya, “Enough is enough. Kung ayaw nila tumigil, starting today, sasampahan na rin natin ng kasong kriminal for violating the Public Service Act and estafa ‘yung driver at operator. This is on top of the franchise violation. Impound rin ang sasakyan pending trial.”
Naging mainit na topic sa social media ang pangigipit ng taxi driver sa K-Pop idol.
Ang insidente ay nangyari sa Cebu, kung saan nagabakasyon nga itong si Soobin kamakailan.
Ayon kay Soobin, na ibinahagi ang nangyari sa isang vlog, 300 pesos lang dapat ang dapat nilang bayaran sa driver pero nakipagkasunduan ito diumano na gawing 500 pesos ang bayad.
“Five hundred? But we checked the app, and it’s saying it’s only like 300,” sey ni Soobin.
Giit naman ng driver, “It’s because the gas is very expensive.”
Okay na sana pero nagulat ang K-Pop star nang pagdating nila sa paroroonan ay humirit pa ang driver na gawing 1,000 pesos ang bayad.
“Just now, he said 1,000 pesos… I mean, 500 pesos is already pushing it. And then he raises it to 1,000 pesos,” ani Soobin na hindi maitago ang disapointment sa kanyang boses.
Umani ng samu’tsaring reaksyon ang isyu.
Pinakamaingay ang ilang Cebuano fans ni Soobin, na humingi pa ng paumanhin sa kanya online sa inasal ng kababayan nilang driver.