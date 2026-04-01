Kathryn Bernardo, Mark Alcala naresibuhan sa Thailand!

By DELIA CUARESMA
Mukhang hindi na kailangan ng “investigative team,” mismong mga netizens na ang naglatag ng resibo!
Yes, kalat ngayon sa social media ang larawan ng Kapamilya superstar na si Kathryn Bernardo kasama si Lucena City Mayor Mark Alcala sa Suvarnabhumi Airport sa Thailand.
Kung paniniwalaan ang Marites nation, ito na raw ang kumpirmasyon na sila na nga!
Well, actually, hindi ito ang unang beses na nahuli ang dalawa na magkasama. Ilang beses na rin silang nkuhanan ng mga fans sa iba’t-ibang okasyon.
Matatandaang namataan na silang magkasama dati sa Ninoy Aquino International Airport, sa isang mamahaling restaurant, sa mall, atr marami pa.
Ika nga e, ang Thailand sojourn ay isa lamang sa latest sighting sa dalawa with actual resibo!
Ang tanong ng bayan: bakit tila ayaw pa ring umamin ng dalawa sa tunay na namamagitan sa kanila? Dahil ba takot si Kathryn na mawala ang mga fans na hindi boto kay Mark para sa kanya?
Very telling na sa dinami-dami ng mga sightings sa kanila e, hanggang ngayon, wala pa ring post o kahit anong pahiwatig mula kay Kathryn sa kanyang social media about it.
Sa comment section, hindi nagpahuli ang mga netizens. Halo-halo ang paramdam ng kilig, inis, hirit, at pagdududa.
“Yan ang mayor namin! Hindi lang pang-Lucena, pang-international pa!” biro ng isang netizen, habang ang iba naman ay napapa-“sana all” sa ganitong klase ng trip.
May ilan ding mapanuri: “Working ka pa ba, Mayor? Saan mo kinuha panggastos?”
At syempre, ang pinaka-common sentiment ng Marites nation: “Bakit hindi na lang umamin? Pareho naman silang single!”
Naku e, kailangan pa ba?