Rose Van Ginkel, pahinga muna sa pagpapaseksi!

By DELIA CUARESMA
Matagal-tagal na ring hindi gumagawa ng sexy film si Rose Van Ginkel, isa sa mga sikat na stars ng platapormang VMX.
Marami ang nagsasabi na retirado na nga raw ito sa pagpapaseksi lao na nga’t lumalabas na rin siya sa ilang mainstream projects ng home studio niya, ang Viva.
Pero totoo nga ba?
Nakausap namin si Rose kamakailan at pinabulaanan niya ito.
Aniya, “Hindi naman sa ayoko na pero kumbaga pahinga lang muna. Open pa rin naman ako sa paggawa ng sexy films but not now siguro.”
Nang tanungin namin kung bakit, ani Rose, “I’m just waiting for the right project. Gusto ko kasi kahit sexy, may hubaran, dapat maganda pa rin talaga ang istorya.”
Matatandaan na-nominate bilang Best Actress sa 2023 EDDYs si Rose kahanay sina Kim Chiu, Nadine Lustre, Janine Gutierrez, at Max Eigenmann.
Ito ay para sa kanyang makabuluhang pagganap sa “Kitty K7” isang sexy film na may katuturan at sustansiya.
Ani Rose, “Yun na nga di ba? Gusto natin na kahit paano, ang makuha nating project e, yung maipapakita ko pa rin yung kakayanan ko bilang aktres.”
Nang banggitin naming na marami na ngayon ang naglalabasan mga bagong VMX stars, sey ni Rose, “Oo nga and I’m happy for them kasi nabigyan sila ng break.”
Pero isa rin nga ito sa mga dahilan kung bakit ayaw niya muna magpa-sexy sa pelikula.
“Mahirap silang makasabayan. All out sila. Matatapang sila. E, ako ang dami kong limitations so, sila na lang muna siguro for now.”
Sa mga nakaka-miss kay Rose, mapapanood ninyo siya sa mga sinehan on April 22 sa “Rosario.”
Aniya, “Iba naman ang challenge nito, horror ito e. Kaya ko ito tinanggap dahil gusto ko makita kung kaya ko rin manakot. Mahirap din e. Iba rin ang challenge niya for me as an actress.”
Bongga!