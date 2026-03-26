Willie Revillame, may pa-libreng sakay sa bayan sa gitna ng krisis!

By DELIA CUARESMA
Ramdam ng game show host na si Willie Revillame ang naka-ambang hirap sanhi ng fuel crisis.
Nag-alala siya sa mga taong mahihirapang bumiyahe dahil dito.
Kanya nga kamakailan ay inanunsyo niya via “Wilyonaryo” ang kanyang bagong proyekto.
Kasama ang ilang mga kaibigan, bumili sila ng anim na minibus para magamit ng commuters.
Sey niya, “Nag-ambag-ambagan kami. Bumili kami ng minibus, ipinapakundisyon lang po namin at nilagyan namin ng sticker na ‘Wilyonaryo.’ Kapag nakita ninyo po yung ‘Wilyonaryo,’ libreng sakay.”
Siyempre pa, sisiguraduhin daw niya na legal ang lahat. Makikipag-ugnayan si Willie sa pamunuan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) dahil sa lisensya na kailangan para sa operasyon ng mga minibus.
Dagdag niya, “Dadalhin po namin sa LTFRB. Magpapaalam kami para mabibigyan kami ng lisensya for that.”
Amindo si Willie na kukulangin ang anim na minibus para mapunan ang pangangailangan ng taumbayan pero aniya gusto niya lang talaga e kahit paano makatulong.
