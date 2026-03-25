Nasaan si Maine?

By DELIA CUARESMA
Palaisipan sa madlang pipol ang absence diumano ni Maine Mendoza sa joint birthday party ni Ria Atayde at amang si Art Atayde kamakailan.
Base kasi sa kuhang video ng komedyanteng si Bayani Agbayani na isinampa sa social media, kumpleto ang pamilya Atayde sa piging kasama ang piling-piling mga kaibigan.
Masaya ang lahat na nagkukulitan.
Tuloy, litaw na litaw sa mga nakisilip sa video ang kawalan ni Maine.
Pero teka, wala ba talaga? Baka nasa kusina lang? Charot!
Anyway, dahil nga rito ay pinutakte nga ng katanungan ang comment section ni Bayani.
“Asan si Maine?”
“Kumpleto pamilya pero wala si Maine…may LQ sila ni Arjo?”
Naku! Hiwalay na yata si Maine at Arjo…huhuhuh…”
Sa hindi malamang dahilan e, ilang oras makalipas ay naglahong parang bula ang post ni Bayani.
May naungkat ba siyang hindi dapat?
Dahil dito, iniugnay na rin ng ilang netizen ang mag-asawa sa viral blind item tungkol sa kilalang “power couple” na diumano’y naghiwalay na.
Siyempre pa, hindi nagpahuli ang mga supporters ni Arjo at Maine.
Mabilis itong dumepensa na ayon sa kanila e, hindi sapat na basehan ang pagkawala ni Maine sa okasyon para sabihing hiwalay na sila ni Arjo.
“Pwede naman mag-absent, hiwalay agad ang speculation,” giit ng isang netizen.
Sa ngayon, wala pang pahayag ang kampo nina Maine at Arjo tungkol sa isyu.
Matatandaang ikinasal ang dalawa noong July 2023 sa isang intimate ceremony sa Baguio City.