Sino ang pinakamagaling para kay Geleen Eugenio?

By MELL T. NAVARRO
Sa mediacon ng “Disco Forever”, naikumpara ng legendary dance guru na si Geleen Eugenio ang mga na-mentor niyang big stars sa pagsasayaw.
Kasama dito sina National Artist Nora Aunor, Vilma Santos, Alma Moreno, at Maricel Soriano.
“Si Nora, napakagaling ng memorya. Si Loveliness (Alma), napakagaling magkopya, excellent siya ‘pag nagperform.”
“Si Vilma, napakagaling talaga! Si Maricel, napakagaling rin sa memorya, kahit na ano’ng ipagawa mo kay Maricel, kaya niya,” lahad ni Geleen.
Sa mga baguhan, na-mentor ni Geleen sina Nadine Lustre at Yassi Pressman pero aniya, angat si Marian Rivera sa dalawa.
“Siya talaga ang queen of the dance floor ngayon,” diin niya.”Siya ang kumanta ng sinulat kong song na ‘Sabay-Sabay Tayo,’ and it became a super hit!”
Muling mapapasiklab ang walang kupas na si Geleen sa “Disco Forever” ngayong Sabado, March 21, 8pm sa The Theater at Solaire.
Tribute ito sa lahat ng unsung hero na Pinoy dancers at performers nung disco era sa bansa.
Tampok ang mga sikat na dance groups sa TV, headed by Miles Obra (ng original Wea Dancers).
Ani Miles, “This is my way of giving back to the dancers, to celebrate the memories, friendship, and the passion for dance that continues to inspire new generations.
Katuwa nga si Miles, dahil nu’ng humirit ang press ng “Sampol!” ay game na game itong nagpaunlak ng impromptu dance.
Hindi naman nagpatalo ang iba pang nasa panel table at humataw rin ng kanilang signature moves sina Geleen, Pia Moran, Yvonne Salcedo.
Magpi-perform din sa show ang iconic Aldeguer Sisters, with Dyna Dancers, Vicor Dancers, BMG Dancers, Octo Arts Dancers, Vicor Dancers, Manoeuvres, VIP Dancers, Hotlegs, A&W Dancers, among others.
We heard na sold out na ang tickets sa bonggang dance concert na ito, produced by Raoul V. Barbosa at Cecille T. Bravo.
Guests rin sina Ima Castro, The Boyfriends, at Tess D Smith (Soul of Tina Turner), creative direction by Miguel Tanchangco, at event director si Flo Reyes.