Gerald Anderson, beauty queen ang bagong target?

By ROWENA AGILADA
How true na isang beauty queen ang bagong apple of the eye ni Gerald Anderson? Spotted diumano ang dalawa sa ilang events.
Wow! Hindi na shampoo girls ang trip ni Gerald, beauty queen na ngayon.
Na-link siya noon sa isang volleyball player. Pero kapuwa nila itinanggi na may romantic relationship sila.
I-deny kaya o aminin ni Gerald na he’s seeing a beauty queen?
Nagkabalikan ba?
Ang daming kinikilig sa mga naglalabasang videos nina Katrina Halili at Kris Lawrence. Tanong ng netizens kung nagkabalikan ba raw sila. Hiwalay na raw ba si Kris sa non-showbiz partner niya.
Sa isang video kasi’y sinabi niyang single siya.
Sakaling true na nagkabalikan sina Katrina at Kris, ang unang matutuwa at magiging masaya ang lovechild nilang si Katie na kamukha ng kanyang Papa Kris.
Comment ng netizens na mukhang in love pa rin si Kris kay Katrina. Iba raw kasi kung makatingin (o makatitig) si Kris na parang gusto niyang halikan o yakapin ito.
Mukha rin namang may kilig factor kay Katrina na may mga moment na pabebe siya kay Kris.
Magkasama kaya sila ngayong Valentine’s Day?
Break na agad?
Ang dali namang natapos ang relasyon nina Marco Gumabao at Yuki Takahashi. Break na agad sila.
Ayon kay Ogie Diaz, masalimuot ang dahilan ng hiwalayan nina Marco at Yuki. Ayaw niyang magbigay detalye. Ayaw niyang pangunahan ang mga ito. Wait na lang daw kina Marco at Yuki for the tea.
Sa mga hindi nakakaalam o nakakakilala kay Yuki, siya ‘yung gumanap na girlfriend ni McCoy de Leon sa “Batang Quiapo.”