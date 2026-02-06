Archie Alemania, Gee Canlas – hiwalay na?

By DELIA CUARESMA

Palaisipan sa mga faney ang recent social media post ni Gee Canlas, misis ni Archie Alemania.

Feeling nila e, pahiwatig ito na tuluyan na ngang iniwan ni Gee ang kontrobersyal na mister.

Emosyonal ang post ni Gee. Pero may kalakip na sexy photos niya, huh!

Aniya, “solo parent” na siya.

Goodbye Archie na nga ba?

Nagkwento si Gee sa post na aniya, napakabigat ng pinagdaanan niya nitong nakaraang taon.

“This past year was rough. No need for specifics — some things are meant to be processed alone. But I lost parts of myself, held on longer than I should have, and learned the hard way what it costs to keep showing up while quietly disappearing,” sey niya.

Masaya si Gee na nakapag-pose siyang muli para sa mga seksing kuha.

“Shooting this felt freeing. I remember looking up, seeing the sky, hearing the river, and feeling incredibly grateful,” wika niya.

Aniya, isa itong paalala para piliin muli ang sarili, “…to come back into my body, my breath, my own space — to remember who I am when I’m not shrinking, explaining, or carrying more than what’s mine.”

Pagpapatuloy ni Gee, this time raw e mas pipiliin na niya ang sarili at ang anak kay Archie na si Caleb.

“I’m choosing to love myself with the same consistency and effort I give others, and I’m no longer making myself smaller for anyone. I want to show up more. For myself, for Caleb, for the people I love, and for the work that’s always felt like home to me,” lahad niya sa IG.

Diin niya: “That’s the only way I can be fully me as a daughter, sister, a friend, a woman… as a solo parent.”

Although aniya patuloy pa rin ang kanyang proseso ng paghilom, she is ready to rediscover her “Gee-ness.”

Binati niya pa ang sarili: “Happy REBIRTHday to me.”

Matatandaang last year ay nahatulan si Archie ng guilty sa reklamong acts of lasciviousness na isinampa sa korte laban sa kanya ng aktres at singer na si Rita Daniela.

Tahimik pa rin si Archie habang sinusulat namin ito.

Ikinasal si Gee at Archie last 2018.