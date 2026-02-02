AJ, pinaiyak ni Toni!

By DELIA CUARESMA
Naging emosyonal si AJ Raval habang ibinabahagi kay Toni Gonzaga ang pinagdaanan ng relasyon nila ni Aljur Abrenica.
Inamin ng dating sexy star na hindi naging madali para sa kanila ni Aljur ang magtago sa publiko, partikular na ang paglilihim na meron na silang mga anak ng aktor.
Nang tanungin ni Toni kung bakit kailangan nilang itago ang kanilang relasyon, ani AJ, “Siyempre maingay po nu’ng time na yun dahil po sa mga issue. Siyempre ayaw po namin madamay yung mga bata.”
Ang tinutukoy niyang issue ang paghihiwalay ni Aljur at ng dating misis nito na si Kylie Padilla. Sinisi ng madla si AJ dito.
Nanindigan si AJ na hindi siya ang dahilan ng hiwalayan ng dalawa.
“Nag-start po kami ni Aljur malinis po talaga.”
“Separated na po talaga sila that time,” diin pa ni AJ.
Nang tanungin kung paano niya hinarap ang paghuhusga sa kanya ng madla, sagot ni AJ, “Lumaban talaga ako. Paulit-ulit kong sinasabi na hindi ako. Alam ng Diyos na hindi ako. Wala akong kasalanan.”
Dito na napahagulhol si AJ na umamin din na sa kasagsagan ng isyu e, ipinasa-Diyos na lang niya ang lahat.
“Wala akong magagawa kung ito ang plano sa akin ni Lord, kundi tanggapin at i-embrace yung nangyayari.”
Nang usisain ni Toni kung bakit nila ni-reveal finally ang kanilang mga anak, sagot ni AJ, “Kasi po Ms. Toni gusto na namin matapos magtago, gusto na naming maging malaya.”