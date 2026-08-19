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PALABAN! Shannon Sizon, gustong higitan si Angel Castro!

Tempo Desk
Tempo Desk
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By JUN NARDO

Patok sa VMX ang movie ni Angel Castro na “Cream Pie.”

Ito ngayon ang nangunguna sa ratings ng adult streaming site.

Well, kakaiba rin kasi ang gand ni Angel! May pagka-inosente pero may tinatagong anghang!

At wala rin itong takot ibuyangyang ang kanyang kaseksihan!

Kaya naman sa mediacon ng VMX special feature na “VMX Tapes,” tinanong namin si Shannon Sizon kung kaya niyang tapatan si Angel.

“Sobra pa,” tili niya, sabay halakhak!

“Pinasok ko ang pagpapaseksi, kaya ko ring gawin ang ginagawa ng iba,” pahayag ni Shannon na isa ring law student.

Ang idol ni Shannon sa pagpapa-sexy ay si Rosanna Roces na halos lahat ng pelikulang ginawa ni Osang e, pinanood niya.

Pero ang gusto niyang i-remake sa movies ni Osang ay ang “Patikim Ng Pinya.”

Streaming na sa Vivamax ang “VMX Tapes” at sa August 21 naman streaming ang “Apoy Sa Ibabaw, Apoy Sa Ilalim” nina Rhian Rivera at Itan Rosales.

Naputol! 

Agad na natapos ang CapEath team up sa maagang pagtatapos ang series nilang “My Favorite Song.”

Pero agad na may kapalit ito, huh!

This time, susubukan naman ang team up ni Caprice Cayetano kay Clifford Gaw sa “A Million Dreams.”

Mas drama raw ito sabi ni Caprice sa isang interview at malalaman natin kung mas may chemistry sila ni Clifford.

Abangan!

 

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