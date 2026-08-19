Kim Chiu, may death threat na natanggap?

By ROWENA AGILADA
May bagong issue kay Kim Chiu. Diumano, may death threat sa kanya. Sino naman kaya ang naiinggit o sobra ang galit kay Kim para pagbantaang papatayin siya?
Naipaliwanag na niya ang buntis issue sa kanya. Aniya, petticoat lang ’yun sa suot niyang damit.
Wala siyang pahayag tungkol sa diumano’y nagpakasal sila ni Paulo Avelino sa Las Vegas, Nevada, USA.
As of this writing, wala pang pahayag si Kim at ang Star Magic kaugnay sa diumano’y death threat sa Chinita Princess.
Nagkabalikan?
Nagkabalikan kaya sina Heaven Peralejo at Marco Gallo? Or, nangangamoy balikan?
Super sweet sila noong Viva All-Stars Game 2026 na ginanap sa Smart-Araneta Coliseum.
Ipinahawak ni Marco kay Heaven ang jacket niya na yakap-yakap naman nito nang maglaro na si Marco.
Sa isang video, nakasakay pa si Heaven sa batok ni Marco habang buhat siya nito.
After ng game, magkasunod ang dalawa sa paglabas ng venue. Curious ang netizens kung inihatid ba ni Marco si Heaven pauwi.
Paayuda
Super pakilig naman ang paayuda nina Bea Binene at Wilbert Ross sa kanilang fans.
Naglaro rin si Wilbert sa Viva All-Stars Game. Hawak naman ni Bea ang jersey T-shirt ni Wilbert.
Halos mamaos si Bea sa ka-cheer kay Wilbert. Kilig overload noong naka-shoot ng bola si Wilbert at lumapit kay Bea, sabay yakap. Nagtatalon sa tuwa si Bea.
Mukhang galawang mag-jowa ang dalawa, na pati sina Heaven Peralejo at Rhen Escano ay kinilig sa pa-sweet moment nina Bea at Wilbert.
Pa-sweet din
May sarili ring sweet moment sina Rhen Escaño at Joseph Marco. May kilig factor din ang bulungan nila ng sweet nothings.
Super worried naman si Aubrey Caraan noong na-injure si Lance Carr.
Ano kaya? For show lang or for real ang pa-sweet ng mga nabanggit naming Viva stars?