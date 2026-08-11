Micaella Raz, magpapainit muli bilang mapanuksong modista!

By ROWENA AGILADA
Comeback movie ng Vivamax star na si Micaella Raz ang “Ang Modista” na streaming ngayon sa Viva Max Movie.
Ani Micaella sa mediacon, six months siya hindi nagtrabaho. Napagod siya, kaya nagpaalam siya sa Viva Entertainment na magpapahinga muna siya. Hindi siya tumanggap ng projects.
Aniya, nasa bahay lang siya. Hindi siya lumabas.
Noong ready na siya mag-work muli ay nagsabi siya sa Viva na gusto na niya magtrabaho. Agad siyang binigyan ng project, at ito nga “Ang Modista” kung saan kasama niya sina Mon Confiado at Kim Yashii.
Ani Micaella, third Vivamax movie nila ito ni Mon, kaya komportable na sila katrabaho ang isa’t isa. Wala nang awkwardness sa sexy at erotic scenes na ginawa nila sa “Ang Modista,” directed by Ronald Batallones.
Muntik na!
Muntik na magtrabaho sa gay bar ang VMX star na si John Mark Marcia. Aniya sa mediacon ng “Haplos ni Milagros,” nawalan siya ng trabaho noong pandemic. Walang projects. Naubos ang ipon niyang pera.
Sensual-drama ang “Haplos ni Milagros” na pinagbibidahan ng VMX star na si Vern Kaye na comeback movie niya rin ito. Kasama rin ang newbie VMX star na si Mauro Salas na former model. Directed by Christopher Novabos, streaming ang HNM sa Vivamax movie on August 14.
Sa mediacon, tinanong ang tatlong HNM stars kung sino sa mga local celebrities ang gusto nilang haplusin. Si Dingdong Dantes ang sagot ni Vern na pilyang sabi niya, gusto niyang i-dingdong siya nito.
Naku, ayaw ni Marian Rivera ng ganyan!