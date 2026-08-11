Frankie Pangilinan, may sariling pelikula na!

By JUN NARDO
Aarte na ang anak ni Sharon Cuneta at Kiko Pangilinan na si Frankie!
Ang pelikula ni Kakie ay ang “EDJOP” na five years diumano in the making bago ipalabas sa mga sinehan this September.
Ang magaling na actor na si Elijah Canlas ang lalabas bilang si Edgar Jopson, isang student leader turned activist nung panahon ng diktadurya ni former president Ferdinand Marcos, Jr.
Wala kaming details sa role ni Kakie.
Iba ang style ng distribution ng pelikula, huh! Makikipag-usap sila sa mga student bodies from across the country upang ipaalam ito sa mga tao.
May schedule ang filmmakers and cast ng tinatawag nilang “Campus Conversations” sa mga unibersidad sa Cebu, Zamboanga at Metro Manila.
Mula ito sa direksyon ni Khatski Flores na siya ring sumulat kasama si direk Jade Castro at kasama rin sa movie sina Cedrick Juan, Menchu Lauchengco at distributed by Warner Bros.
Humihingi ng suporta ang Megastar na panoorin ang unang movie ng panganay na anak!
Basta ikaw, Shawie!
Tagumpay!
Matapos ang tagumpay na fan meet, susugalan ng Regal Entertainment ang loveteam nina Dustin Yu at Bianca de Vera sa pelikula.
Nagkaroon na ng announcement ang Regal sa gagawing movie ng Dust-Bia loveteam na “Ba’t Di Na Lang Tayo” at ang premyadong writer-director na si Jason Paul Laxamana ang magdidirek.
Kung may TV series sina Will Ashley at Mika Salamanca na “Delivery Boi,” may pelikula naman ang Dust-Bia loveteam, huh!
Kahit wala pang umaamin sa relasyon, kita at dama naman ito sa mga kilos nila!
Naku, wag kami!