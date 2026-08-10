Katherine Luna, bagong-buhay na!

By ROWENA AGILADA
Dahil kay Julius Babao, nabago ang buhay ni Katherine Luna. Tinulungan siya ni Coco Martin na maipaopera ang isang mata niya. Ipinaayos din ang mga ngipin niya. Isinama siya sa “Sigabo.”
Muling nainterbyu ni Julius si Katherine at maayos na ang bahay na tinitirahan nilang mag-iina ngayon. Walo ang anak ni Katherine. May sari-sari store na sila at nakabili na rin siya ng bagong sasakyan.
Content creator na rin si Katherine na aniya, 290K na ang kanyang followers. Nakakapag-provide na siya sa mga pangangailangan ng mga anak niya dahil sa mga kinikita niya sa pagiging content creator, sa kanilang sari-sari store at sa pag-a-artista niya sa “Sigabo.”
Ani Katherine, walang hanggang pasasalamat niya kay Julius na naging instrumento para mabago ang buhay niya at kay Coco sa tulong na ginawa nito sa kanya.
Nagtangka
Ani Katherine, noong unang interbyu sa kanya ni Julius ay tumitikim-tikim pa rin siya ng ipinagbabawal na gamot.
Bagong-buhay na siya ngayon at nangako na hindi na siya magdodroga.
Aniya,sinubukan naman niyang magbago matapos siyang makulong ng apat na taon.Dahil sa maling barkada,muli siyang nalulong sa masamang bisyo.
Maraming beses siyang nagtangkang magpakamatay. Naiisip lang niya ang mga anak niya . Kapag nawala siya, sino’ng mag-aalaga sa mga ito.
Magdo-doktor din?
Nursing graduate si Jeric Gonzales na aniya sa “Fast Talk with Boy Abunda,” gusto niyang mag-aral muli at kumuha ng Medisina.
Uy! Gagayahin ba niya ang ex-jowa niyang si Rabiya Mateo? Sa UST rin kaya mag-aaral si Jeric?
When asked kung kaya ba niyang makipag-kaibigan sa kanyang ex, “Hindi!” mariing sagot ni Jeric.
Maayos naman daw ang kanilang break-up. Pero hindi pa sila nagkakausap since then. Happy naman siya for Rabiya sa relasyon nito kay Jake Cuenca.