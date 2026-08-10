Entertainment

Ellen Adarna, pinag-init muli ang social media!

Tempo Desk
Tempo Desk
2 Min Read

By DELIA CUARESMA

Hindi nagpahuli sa init ng tag-araw si Ellen Adarna kahit maulan na ang panahon sa Pilipinas matapos niyang ibahagi sa Instagram ang ilang larawan at video mula sa kanilang bakasyon sa Maldives.

Sa isang reel, makikita ang dating aktres na suot ang isang black two-piece swimsuit habang nag-e-enjoy sa beach. Kapansin-pansin ang kanyang fit figure at fresh na aura, dahilan para agad itong pag-usapan ng kanyang followers.

Marami rin ang napansin na tila masaya at carefree si Ellen sa kanyang kasalukuyang buhay. Sa comment section, kapansin-pansin ang sunod-sunod na fire emojis at papuri mula sa netizens.

“Happiness looks good on you,” komento ng isang follower.

May isa namang pabirong nagbanggit sa kanyang estranged husband na si Derek Ramsay: “Eto ’yung sinayang mo, Roderek.”

“Walang kupas po, ma’am idol,” sabi naman ng isa pa.

Bukod sa kanyang solo beach moments, nagbahagi rin si Ellen ng mga larawan kasama ang kanyang dalawang anak na sina Elias at Lili. Makikita sa kanyang Instagram Stories ang iba’t ibang bahagi ng kanilang bakasyon, mula sa beach escapades hanggang sa mga bonding moment nilang mag-iina.

Base sa mga post ni Ellen, tila isang intimate family getaway ang kanilang Maldives trip.

Bongga!

Kira Balinger steps into her own spotlight after years of quiet growth
Dried berry is Regine’s secret to wellness
Bicolano actor makes waves on Netflix
Michael V pipirma sa TV5
‘Meow! More pa’
TAGGED:
Share This Article
Previous Article Drug suspect clash leaves PDEA agent dead, 3 Marines injured

Stay Connected

- Advertisement -

Latest News

Drug suspect clash leaves PDEA agent dead, 3 Marines injured
Headlines News
Katherine Luna, bagong-buhay na!
Entertainment Timing
Gov’t mobilizes ₱39-M aid nationwide
Headlines News
Severe floods force mass evacuations in Cavite
Headlines News