Ellen Adarna, pinag-init muli ang social media!

By DELIA CUARESMA
Hindi nagpahuli sa init ng tag-araw si Ellen Adarna kahit maulan na ang panahon sa Pilipinas matapos niyang ibahagi sa Instagram ang ilang larawan at video mula sa kanilang bakasyon sa Maldives.
Sa isang reel, makikita ang dating aktres na suot ang isang black two-piece swimsuit habang nag-e-enjoy sa beach. Kapansin-pansin ang kanyang fit figure at fresh na aura, dahilan para agad itong pag-usapan ng kanyang followers.
Marami rin ang napansin na tila masaya at carefree si Ellen sa kanyang kasalukuyang buhay. Sa comment section, kapansin-pansin ang sunod-sunod na fire emojis at papuri mula sa netizens.
“Happiness looks good on you,” komento ng isang follower.
May isa namang pabirong nagbanggit sa kanyang estranged husband na si Derek Ramsay: “Eto ’yung sinayang mo, Roderek.”
“Walang kupas po, ma’am idol,” sabi naman ng isa pa.
Bukod sa kanyang solo beach moments, nagbahagi rin si Ellen ng mga larawan kasama ang kanyang dalawang anak na sina Elias at Lili. Makikita sa kanyang Instagram Stories ang iba’t ibang bahagi ng kanilang bakasyon, mula sa beach escapades hanggang sa mga bonding moment nilang mag-iina.
Base sa mga post ni Ellen, tila isang intimate family getaway ang kanilang Maldives trip.
Bongga!