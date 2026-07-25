Robin Padilla sa banat sa kanya ni Angel Locsin: ‘Baka may pinagdadaanan lang’

By DELIA CUARESMA
Mas pinili ni Robin Padilla na dedmahin na lamang ang matinding banat ni Angel Locsin laban sa kanya.
Sa panayam ng actor-senator sa SMNI, sinabi niyang hindi na nila pinatulan ng asawang si Mariel Padilla ang open letter ng aktres dahil kaibigan pa rin ang turing nila rito.
“Siguro baka may pinagdadaanan si Angel. Intindihin na lang natin. Huwag na kaming sumagot o magsalita,” ani Robin.
Dagdag pa niya, bukas pa rin umano ang kanyang linya kung nais siyang kausapin ni Angel.
Sinagot din ni Robin ang pahayag ng aktres tungkol sa dati niyang pagkakaugnay sa mga makakaliwang grupo.
Ayon sa senador, wala siyang ikinahihiya sa pagiging leftist dahil ang paniniwala sa isang ideolohiya ay iba sa paghawak ng armas.
“Wala namang masama kung leftist ka. Ang masama ay kung ikaw ay may dalang baril,” aniya.
Ikinuwento rin niyang matagal na umanong alam ni Angel ang kanyang paninindigan dahil naging malapit sila noon sa kanilang hilig sa martial arts.
Matatandaang umani ng matinding reaksiyon ang open letter ni Angel, kung saan pinuna nito ang sunod-sunod na kontrobersyal na pahayag ni Robin at hinimok siyang maging mas responsable bilang halal na opisyal.
Inamin din ng aktres na nami-miss niya ang “dating Robin Padilla” na aniya’y ipinaglalaban ang naaapi at ang sa tingin nitong tama.
Marami ang nagpahayag ng suporta kay Angel, kabilang sina Anne Curtis, Enchong Dee, Bea Binene, at Marina Summers.
Sa kampo naman ni Robin, hayagang dumepensa ang kapatid niyang si Rommel Padilla.
Sa kabila ng bangayan, iginiit ni Robin na wala siyang sama ng loob kay Angel at mas pinili na lamang niyang unawain ito kaysa palakihin pa ang isyu.