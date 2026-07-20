Inah de Belen, handa na magpakasal kay Jake Vargas!

By ROWENA AGILADA
Handa na magpakasal at magka-baby si Inah de Belen sa long-time partner niyang si Jake Vargas.
Aniya sa “Fast Talk with Boy Abunda,” dati’y takot siya magpakasal dahil sa nangyari sa marriage ng parents niyang sina John Estrada at Janice de Belen na nauwi sa hiwalayan.
Pero noong na-engaged ang sister niyang si Moira at nagkasunud-sunod ang pag-attend niya ng wedding, nagustuhan niyang magpakasal na rin. Kinukulit na nga niya si Jake na nagsabing darating din sila du’n. Pinaghahandaan na nila ang pagpapakasal.
Gusto na rin nilang magka- baby since 10 years na ang kanilang relasyon. Kilalang-kilala na nila ang isa’t isa dahil live- in couple sila.
Natatandaan pa ni Inah ang first kiss nila ni Jake. After ‘yun ng taping nila para sa isang serye. Paalis na siya sa set dahil tapos na ang eksena niya at lilipat na siya sa ibang location. Bigla siyang hinalikan ni Jake na ani Inah, nagustuhan niya.
Happy crush!
Happy crush niya lang si Ivana Alawi, ani Dustin Yu. Pero hindi siya nagtangkang ligawan ito. May shippers sila noong pumasok si Ivana sa “PBB” house.
Kinikilig siya,pero hanggang du’n lang ‘yun.
Si Bianca de Vera ang talagang gusto ni Dustin na aniya, noong pumasok ito sa PBB house ay kakaiba talaga ang dating nito sa kanya. Agad-agad niyang na-feel na masaya at masarap itong kausap.
Ayaw pa rin umamin nina Dustin at Bianca na “sila” na. Ang pakiyeme ni Dustin, handa siyang maghintay kung kailan siya sasagutin ni Bianca. E, habang iniinterbyu sila ni Boy Abunda, may papatung-patong si Bianca ng kamay niya sa lap ni Dustin.
Magpakatotoo na kasi, noh!