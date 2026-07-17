RESBAK! Rommel Padilla, may bwelta kay Angel Locsin!

By DELIA CUARESMA
Lalong umiinit ang banggaan nina Angel Locsin at Sen. Robin Padilla.
Matapos banatan ng “Darna” star ang senador sa viral Facebook post nito, isa na namang Padilla ang sumabak sa usapan.
Si Rommel Padilla mismo.
Noong Hulyo 16, ni-repost ni Rommel ang isang viral post ng netizen na hayagang tumira kay Angel.
“Nag-ingay si Angel Locsin sa issue ni Robin pero tahimik siya sa baha, nakawan at flood control. Angel yung pinagtanggol ni Robin, inelect ng 32M vs pansarili mong issue. Akala ko matalino, pang-Darna ka lang pala talaga. Ding, ang bato.”
Dalawang salita lang ang dagdag ni Rommel:
“#Realtalk”
Hindi naman ito pinalampas ng mga netizen.
Habang may mga pumalakpak sa pagdepensa ni Rommel sa kapatid, marami rin ang dumepensa kay Angel. Naglabasan pa ang mga tinawag nilang “receipts” ng aktres na matagal nang nagsasalita tungkol sa baha, korapsyon, disaster response at iba pang usaping panlipunan, taliwas sa paratang na nananahimik siya.
Nag-ugat ang lahat sa viral Facebook post ni Angel matapos ideklara ni Robin sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang linyang:
“Komunista po ako.”
Dito na binanatan ng aktres ang dating leading man.
“At least, honest ka ngayon, Kuya,” ani Angel.
Kasunod nito ang mas matinding tanong:
“Ang tanong ko lang, nasaan ka nung panahong nirered-tag ako kahit alam mong hindi totoo? Actually, kasama mo pa nga at kachikahan yung mga nangre-red-tag. Naghugas-kamay at pumikit sa katotohanan.”
Hindi lang red-tagging ang isinumbat ni Angel.
Kinuwestiyon din niya ang suporta ni Robin kay Apollo Quiboloy at maging ang mga pahayag nito tungkol sa China.
“Hindi ito ang Robin Padilla na nakilala at hinangaan ko.”
At ang huling mensahe niya sa senador:
“Tama na, Kuya. Gising na. Hindi pa huli ang lahat.”
Habang tikom pa rin ang bibig ni Robin, tila may sariling paraan naman ng pag-react ang kanyang misis.
Napansin ng mga netizen na in-unfollow na ni Mariel Padilla si Angel sa social media.
Tahimik man ang senador, mukhang lumalalim pa ang hidwaan.