VMX star na si Rinoa Halili kakasa kaya bilang beauty queen?

By ROWENA AGILADA
Beauty queen material ang Vivamax star na si Rinoa Halili at marami ang kumukumbinse sa kanya na mag-join sa beauty pageant.
Aniya sa mediacon ng “Sex in Public,” pinag-iisipan pa niya. If ever, gusto niyang mag-join sa Miss World competition.
Gusto raw niyang patunayan na hindi lang siya basta sexy star, puwede rin siyang maging beauty queen.
Sa “Sex in Public” na mapapanood sa Vivamax streaming app ng Viva Entertainment on July 21, hubad kung hubad si Rinoa. Ipinakita na niya lahat-lahat sa kanyang katawan. This is directed by Christian Paolo Lat.
Ani Rinoa, most daring and intense sex scenes ang ginawa niya na hindi niya akalain na sa unexpected locations pa. Pero diin niya, in real life ay never niya itong gagawin.
Dedma!
Kabaligtaran naman si Rinoa ni Audrey Avila na kasama niya sa “Sex in Public.” Inamin ng huli na in real life ay may sex escapades siya sa iba’t ibang locations. Sa rooftop ng condominium unit ng partner niya, sa balcony ng kanyang condo. at kung saan-saan pang lugar.
Ayon kay Audrey, nag-aral siya sa Catholic schools. Mga madre at sisters ang nakasama niya noong grade school hanggang high school. Nag-college din si Audrey, pero hanggang second year lang ang natapos niya.
Friends niya sa Facebook ang mga teacher niya noon, pero wala namang sinasabi ang mga ito sa pagpapaseksi niya sa VMX movies na ginagawa niya. Suportado rin si Audrey ng family niya.
Aniya, trabaho lang ang ginagawa niya. Dedma na lang siya sa bashers. Never pa naman siya nakaranas ng pambabastos kapag nasa public place siya.