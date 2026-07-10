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Pokwang, balik-pelikula!

Tempo Desk
Tempo Desk
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By JUN NARDO

Biglang sulpot ang komedyanang si Pokwang matapos lumayas bilang isa sa main hosts ng GMA morning variety show na “TikToClock!”

Heto at may lumabas na post na may gagawing movie for Cinemalaya si Pokwang.

E, bakit nga ba siya umalis sa “TikToClock?”

May isyung kumalat na humihingi umano ng dagdag sa talent fee si Pokwang pero hindi napagbigyan!

Umingay kayang muli ang pangalan ni Pokie once ipalabas na ang Cinemalaya movie niyang ito?

Well, kung hindi man e, baka balik-negosyo na lang siya muna! Balita naming e, malakas din naman ang kita niya doon!

Abala!

Musika ang pinagkakaabalahan ng successful talent manager na si Wowie Roxas.

Siya lang naman ang gumawa ng kantang “Bongga Ka, Nay” na kinanta ng rocker-comedian na si Osang Soliven.

Nagpro-produce din siya ng albums para sa kanyang mga alaga.

ilan sa mga ito na nakapag-record na ay sina Ara Mina, Leandro Baldemor at Allan K.

Pangmasang dance music ang laman ng album project ni Daddy Wowie kaya kaabang-abang!

Sa hindi nakakaalam, si Daddy Wowie ang discoverer ni Mayor Isko Moreno at ngayon, talents rin niya ang anak nitong Konsehal na si Joaquin Domagoso at singer-actor John Gabriel.

 

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