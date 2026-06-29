Sean Lucas, kabado tuwing kasama si Heart Evangelista!

By DELIA CUARESMA
Aminado ang Sparkle star na si Sean Lucas na hanggang ngayon ay hindi pa rin nawawala ang kaba niya sa tuwing makakasama niya sa hosting ang Global Icon na si Heart Evangelista sa Kapuso game show na “The People Have Spoken.”
Bagama’t ilang episodes na silang magkasama, hindi pa rin aniya siya sanay sa ideya na katrabaho na niya ang isa sa pinakamalalaking personalidad sa showbiz.
Ani Sean, “Every time, every episode, talagang may kaba. She’s been super easy to work with, but still, she is Miss Heart. There’s pressure, but it’s good.”
Sa kabila ng pressure, malaking inspirasyon din umano sa kanya si Heart dahil napakadaling katrabaho nito at komportable siyang makasama sa set.
Mas nangingibabaw naman ang excitement ni Sean sa bawat taping dahil bukod sa hilig niya ang maglaro ng games, pagkakataon din itong mahasa pa ang kanyang hosting skills.
“Masaya siya kasi people love to play games. I love to play games, and the fact that I get to do it as my job is super exciting. Plus, super exciting na ang kasama ko pa is Miss Heart and all the Celebripeeps. It is such a big honor to be in a room with them,” aniya.
Bukod kina Heart at Sean, tampok din sa programa ang iba’t ibang celebrity contestants o “Celebripeeps” na nakikipagtagisan ng talino at diskarte sa mga nakakatuwang game segments, dahilan kaya patuloy itong tinatangkilik ng mga manonood.
Kaya kung gusto ninyong makitang muli ang nakakatuwang tandem nina Heart Evangelista at Sean Lucas, huwag palampasin ang “The People Have Spoken,” na napapanood tuwing Sabado, 6:15 p.m., sa GMA.