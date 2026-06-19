Bianca Manalo, iniintriga sa pagbati kay Win Gatchalian!

By DELIA CUARESMA
Naku, huh! Iniintriga na naman ng mga marites si Bianca Manalo!
Ito ay matapos umalingawngaw online ang simpleng congratulatory message ng dating beauty queen para sa kanyang dating partner na si Sen. Win Gatchalian na naihalal kamakailan bilang Senate President.
Sa kanyang Instagram Stories, ipinakita ni Bianca ang suporta kay Win sa bagong posisyon nito.
“Will forever be proud of you!” aniya.
Dagdag pa ni Bianca, “Well deserved! It’s about time!”
Hindi pa siya natapos doon.
May hirit pa siya na “The country needs you!”
Siyempre pa, hindi ito nakalagpas sa mga mata ng netizens.
Habang ang ilan ay todo-puri kay Bianca na anila’y classy at respectful kahit na sila’y hiwalay na.
Para sa kanila, patunay ito na puwedeng magkaroon ng maayos na relasyon ang dating magkasintahan kahit tapos na ang romantikong yugto.
Pero may iba naman na nagmamaasim, huh! Anila, ginawa niya lamang ito para makipagbalikan kay Win!
Walang paki si Win kung ano man ang motibo sa likod ng post.
Ni-repost pa nga niya ito sa kanyang Instagram Stories.
Matatandaang sina Bianca Manalo at Win Gatchalian ay unang na-link noong 2018, at pumutok ang breakup rumors noong 2025, kahit walang direktang kumpirmasyon mula sa magkabilang panig.
Nauna nang inilarawan ni Win ang kanyang love life bilang “non-existent,” habang nananatiling tahimik si Bianca sa usapin ng kanilang relasyon.
Sa gitna ng lahat, umupo si Win bilang Senate President sa isang special session matapos makuha ang kinakailangang boto para sa liderato ng Senado.