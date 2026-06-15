Kris Lawrence, Katrina Halili, may chance pa ba?

By JUN NARDO
Maraming netizens ang kinilig matapos magbukas ng loob ang singer-songwriter na si Kris Lawrence sa mga tanong tungkol sa kanyang relasyon kay Katrina Halili, sa anak nilang si Katie, at sa posibilidad na muling mabuo ang kanilang pamilya.
Sa kanyang panayam kay Charo Cordial, diretsahang tinanong si Kris kung may posibilidad pa bang magkabalikan sila ni Katrina. Hindi man siya nagbigay ng direktang kumpirmasyon, aminado siyang masaya siya sa kasalukuyang estado ng kanilang samahan.
“Kung anuman ang nangyayari ngayon, I like what’s happening. Mas gusto namin na no pressure, go with the flow. Kung anuman ang flow ngayon, gusto ko ‘yung flow,” pahayag ni Kris.
Ayon pa sa singer, malaking bagay ang mga pagbabagong nangyari sa kanilang dalawa sa nakalipas na mga taon.
“Ngayon, she’s a new person. I’m a different person, too. So now our new persons are getting to know each other’s new persons again. So far, so good,” aniya.
Samantala, ibinahagi rin ni Kris ang magandang takbo ng kanilang co-parenting setup para sa anak nilang si Katie.
“I’m very happy. I’m very grateful kasi ngayon we’re co-parenting to the max,” ani niya.
Ayon pa kay Kris, kapansin-pansin din ang positibong pagbabago sa kanilang anak.
“Nakikita mo talaga ang saya ni Katie ngayon. Iba yung smile niya. Iba yung energy niya,” dagdag pa niya.
Ikinuwento rin ng singer na may mild case ng Autism Spectrum Disorder (ASD) si Katie, ngunit patuloy umano itong nagpapakita ng malaking improvement.
“Super improving. She’s very sharp,” pagmamalaki niya.
Bukod sa kanyang personal na buhay, naging emosyonal din ang bahagi ng kanilang usapan nang balikan ni Kris ang kanyang pinagdaanan bago sumikat sa Pilipinas. Bagama’t marami ang nag-aakalang lumaki siyang mayaman dahil sa kanyang American upbringing, nilinaw niyang malayo ito sa katotohanan.
“We grew up very, very poor,” ani Kris. Ibinahagi niyang naging salesman siya sa iba’t ibang tindahan, naging barista sa Starbucks, personal trainer, at maging door-to-door salesman ng kitchen knives sa Amerika bago niya sinubukang tuparin ang kanyang pangarap sa musika.
Nang dumating siya sa Pilipinas para sumali sa isang singing competition, mayroon lamang umano siyang $700 o humigit-kumulang P35,000 sa kanyang bulsa. Sa tulong ng kaibigang si Jay R, nagpatuloy siya sa audition hanggang sa tuluyang manalo bilang grand champion ng “Star in a Million.”
Mula sa 35,000 pesos napalitan ito ng isang milyong pisong house and lot package at recording contract na naging simula ng kanyang matagumpay na karera sa industriya ng musika.
Nagbigay rin ng update si Kris tungkol sa kanyang nalalapit na international tour at bagong single na pinamagatang “Unlove You,” isang awitin tungkol sa isang taong mahirap kalimutan kahit gaano pa karaming taon ang lumipas.
Sa kabila ng tagumpay sa karera, malinaw na isa sa pinakamahalagang bahagi ng buhay ni Kris ngayon ay ang magandang relasyon nila ni Katrina bilang mga magulang ni Katie. At para sa mga tagahanga ng dating magkasintahan, tila hindi pa rin nawawala ang pag-asa na balang araw ay muling magtagpo ang kanilang mga landas.
Patuloy na sinusubaybayan ng mga netizens ang vlog ni Charo, founder ng Maddox Jewelry, dahil sa mga nakakaantig na mga kuwentong katulad ng kay Kris.
Yun na!