Sparkle, pinabulaanan ang pagkakadawit ni Bianca Manalo sa Celeste Cortesi hiwalayan isyu!

By DELIA CUARESMA
Mukhang may isang matagal nang palaisipan sa showbiz na tuluyan nang nabigyan ng sagot.
Matapos ang ilang taong pananahimik tungkol sa tunay na estado ng kanyang relasyon kay Senador Win Gatchalian, kinumpirma na mismo ng Sparkle GMA Artist Center na wala nang karelasyon si Bianca Manalo.
Ang nakakatuwa, hindi naman tungkol sa kanyang love life ang pakay ng naging pahayag. Lumabas lamang ito matapos madawit ang aktres at beauty queen sa mga tsismis na siya umano ang dahilan ng sinasabing hiwalayan nina Celeste Cortesi at ng kanyang non-showbiz partner na si Jonathan Sterling.
Dahil sa kabi-kabilang usap-usapan sa social media, napilitan nang magsalita ang Sparkle upang linawin ang isyu.
“On behalf of our Sparkle Artist, Bianca Manalo, we would like to clarify that there is no truth to rumors circulating about her involvement with another couple,” ani ng talent agency.
Pero ang tunay na pasabog ay nasa kasunod na linya.
“She is single and not in any relationship.”
Ayan na nga. Isang simpleng paglilinaw sana, pero siya ring naging kumpirmasyon sa matagal nang pinag-uusapang estado ng puso ni Bianca.
Kasabay nito, nanawagan din ang Sparkle sa publiko na tigilan na ang pagpapakalat ng maling impormasyon at sa halip ay piliing maging mabuti sa isa’t isa, online man o offline.
Sa totoo lang, matagal nang may mga bulung-bulungan na hiwalay na sina Bianca at Gatchalian. Gayunman, walang opisyal na kumpirmasyon mula sa dalawa kaya nanatiling haka-haka lamang ang lahat.
Hanggang ngayon.
Samantala, nagsalita rin si Celeste tungkol sa mga usaping bumabalot sa kanyang relasyon kay Sterling. Ayon sa beauty queen, maayos naman sila at nakatuon pa rin sa pagpapalaki at kapakanan ng kanilang anak.
Kaya sa isang iglap, dalawang isyu ang tila tinuldukan ng isang pahayag: hindi umano sangkot si Bianca sa relasyon ng iba, at oo, single na nga siya.
Ang tanong ngayon: matatapos na kaya rito ang mga espekulasyon, o simula pa lang ito ng panibagong kabanata sa paboritong libangan ng mga marites?