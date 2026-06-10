Entertainment

Ryzza Mae Dizon, binalikan ang naranasang pang-aalipusta!

Tempo Desk
Tempo Desk
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By DELIA CUARESMA

Hindi madaling kalimutan ang mga salitang nakasakit sa atin noong bata pa tayo.

Nangyari ito kay Ryzza Mae Dizon.

Isa sa mga karanasang tumatak sa kanyang isip ay ang pangmamaliit na natanggap niya mula sa isang kapitbahay noong panahong kapos pa sa buhay ang kanilang pamilya.

“Alam ko po ‘yong pinagdaanan namin dati. Hindi siya naging madali. ‘Yung buhay namin, napakahirap,” pag-amin ng TV host at actress sa panayam ni Toni Gonzaga.

Ikinuwento ni Ryzza na mayroon silang kapitbahay na may malaking bahay. Isang araw, nakipaglaro siya sa apo nitong bagong dating mula sa ibang bansa.

“Na-experience ko po noong bata po ako, meron pong kapitbahay kami na malaki ‘yong bahay. Tapos may balikbayan siyang apo na dumating,” aniya.

Habang naglalaro, hindi niya sinasadyang masagi ang isang plorera.

“Nakipaglaro po ako tapos medyo nasagi po ‘yong vase. Maliit lang po ‘yong nabasag. Nasabihan po ako na, ‘Mas mahal pa ‘yan sa buhay mo!’”

Bagama’t bata pa noon, hindi nakalimutan ni Ryzza ang sinabi sa kanya.

“Tumatak po ‘yon sa akin na balang-araw magsisipag talaga ako para hindi ako masabihan ng ganoon,” sabi niya.

Sa halip na panghinaan ng loob, ginawa niyang inspirasyon ang karanasan.

Ilang taon matapos manalo bilang Little Miss Philippines sa “Eat Bulaga” at magkaroon ng matagumpay na career sa telebisyon, dumating ang isang hindi inaasahang pagkakataon.

At dito pumasok ang tila teleseryeng plot twist ng kanyang kuwento.

“Noong nanalo po ako, nabili ko po ‘yong bahay nila,” masayang pagbabahagi ni Ryzza.

Ang dating batang sinabihang mas mahalaga ang isang plorera kaysa sa kanyang buhay ay kalaunan naging may-ari ng bahay ng taong minsang nanghamak sa kanya.

Ang kuwento ni Ryzza ay paalala na ang sipag at determinasyon ay kayang magbago ng kapalaran. Sa halip na gumanti, pinili niyang magsumikap, at ang tagumpay na mismo ang nagsilbing sagot sa mga taong minsang nagduda sa kanya.

Bongga!

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