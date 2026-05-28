Pooh, napeke? P7-milyong jewelry collection, hindi pala tunay!

By JUN NARDO
Isang masakit na rebelasyon ang natuklasan ng komedyanteng si Pooh matapos ipa-appraise ang kanyang mamahaling vintage jewelry collection sa kilalang jeweler na si Charo Cordial ng Maddox Jewelry.
Dumating si Pooh sa showroom ni Charo sa Marikina dala ang ilang singsing na matagal na umano niyang itinuturing na investment.
Ayon sa komedyante, tinatayang umaabot sa halos P7 milyon ang halaga ng kanyang koleksiyon na matagal lamang nakatago sa kanilang bahay.
Sa simula ng kanilang chikahan, pabirong ikinuwento ni Pooh na matagal na siyang sumusubaybay sa live selling ni Charo at madalas pa umanong nagma-mine rito.
“Ako, hindi ko alam kung matutuwa ako na napunta ako rito dahil naiinis ako kapag nagla-live ka, hindi mo nababasa, ‘Pooh the Comedian, mine, mine, mine!’ Hindi mo nababasa,” natatawang sabi niya.
Ipinaliwanag naman ni Charo na dahil sa dami ng comments at viewers sa kanilang live selling, may mga messages talagang hindi niya agad napapansin.
Ngunit naging seryoso ang usapan nang isa-isang sinuri ni Charo ang mga dalang alahas ni Pooh gamit ang jewelry tester.
Doon na tumambad ang nakakagulat na resulta.
Ayon kay Charo, silver setting lamang umano ang mga singsing at hindi totoong gold. Bukod dito, ang mga batong inakala ni Pooh na tunay na diamonds ay zirconia lamang umano.
Halos mapaupo si Pooh matapos marinig ang appraisal result.
“Ang tagal lang na natutulog do’n sa bahay kasi hindi rin naman ako pala-alahas,” ani niya.
Ibinahagi rin ng komedyante na pinagkatiwalaan niya ang pinagbilhan ng mga alahas dahil kaibigan umano niya ito kaya hindi na niya gaanong kinuwestiyon noon ang authenticity ng mga piraso.
Dahil sa insidente, nagbigay ng paalala si Charo sa publiko na maging maingat sa pagbili ng mamahaling alahas.
Aniya, mahalagang bumili lamang sa mapagkakatiwalaang jeweler, may physical store, at may kasamang certificate ang item upang masigurong authentic ang produkto.
Dalawampu’t tatlong taon na rin sa industriya si Pooh at patuloy pa rin sa pagpapatawa at pagnenegosyo matapos maging bahagi ng Kapamilya network noong 2008.
