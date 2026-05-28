Nadine Lustre, naglabas ng hinanakit!

By DELIA CUARESMA
Hindi napigilan ni Nadine Lustre ang maglabas ng sama ng loob laban sa mga turistang umano’y walang respeto sa mga residente ng Siargao.
Sa kanyang Instagram channel na “daily rant,” prangkahang ibinahagi ng aktres ang pagkadismaya sa mga taong umaastang entitled habang bumibisita sa isla.
Kamakailan ay may naiulat na balita tungkol sa umano’y mga turistang Israeli na nanira raw ng isang café sa Siargao dahil may nakapaskil itong Palestinian flag.
Ayon sa report, binato umano ng bato ang establisimyento at nasira pa ang CCTV camera nito.
Sey ni Nadine, hirap siyang balewalain ang mga insidenteng nagpapakita ng kawalan ng respeto at malasakit.
Partikular niyang pinuna ang ilang dayuhang turista na tila mababa ang tingin sa mga lokal. Ani pa niya, “The way some people come here and treat locals as if they are below them, as if hospitality means servitude…”
Siyempre pa, nagging usap-usapan ang kanyang pasabog na pahayag!
Para kay Nadine, hindi basta bakasyunan lang ang Siargao kundi tunay na tahanan.
Matatandaang noong 2021 ay tuluyan siyang nanirahan sa isla at naging bahagi pa ng relief efforts matapos hagupitin ng Bagyong Odette ang lugar.
“It’s painful watching people treat this island like a temporary playground while the people who actually call it home are left carrying consequences,” emosyonal niyang saad.
Sa huli, nanawagan ang aktres ng mas maraming “love, compassion, and respect” hindi lang para sa kapwa kundi pati sa kalikasan at komunidad.
