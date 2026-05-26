IT’S A BOY! Kiray Celis, Stephan Estopia may pa-gender reveal sa first baby

By DELIA CUARESMA
Masayang ibinahagi ng celebrity couple na sina Kiray Celis at Stephan Estopia sa kanilang mga tagasubaybay sa social mediaa ang pinakahihintay na resulta ng kanilang gender reveal.
Kasama ang kanilang pamilya at piling kaibigan mula sa loob at labas ng showbiz, isinagawa nila ang simple nguni’t emosyonal na selebrasyon kung saan ibinunyag na nga nila ang gender ng kanilang baby.
Makikita sa mga kuha ang hindi maikubli ang tuwa ng magkasintahan matapos malaman ang balita na magkakaroon sila ng isang baby boy!
Ayon sa kapatid ni Kiray na si Jhopay sa isang post, “Congratulations sa inyong gender reveal @kiraycelis @stephan.estopia mahal na mahal ko kayong tatlo!”
Makikita rin matapos ang reveal ang masiglang pagtalon at sigawan ng couple sa sobrang galak.
Bago ito, noong Abril, ibinahagi ng dalawa ang isang video kung saan magkasama pa silang naka-pajama nang malaman nila ang tungkol sa pagbubuntis, isang moment na talaga namang nag-viral at umantig sa mga netizens.
“Ikaw ang pinakamatamis na sagot sa lahat ng panalangin namin,” ani Kiray sa kanyang social media post.
Samantala, ilan sa mga magiging ninong at ninang ng kanilang anak ay sina Xyriel Manabat, Julia Montes, Karen Reyes, Yen Santos, Arci Muñoz, Angeline Quinto, Ryan Bang, Miles Ocampo, CJ Navato, at Enchong Dee.