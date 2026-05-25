NAPAGOD? Kyline Alcantara ayaw muna magmahal

By DELIA CUARESMA
Mas pinipili muna ngayon ni Kyline Alcantara ang sarili matapos ang sunod-sunod na karanasang nagdulot ng pagod at sakit pagdating sa pag-ibig.
Sa isang panayam, inamin ng aktres na wala muna sa isip niya ang pakikipagrelasyon dahil nais muna niyang pagtuunan ng pansin ang kanyang personal growth at self-improvement.
“I’m self-improving pa. Doon muna tayo. ‘Wag muna, Lord,” ani Kyline.
Ibinahagi rin ng aktres na todo siyang magmahal kapag nasa isang relasyon kaya nauubos umano ang kanyang emosyon at effort para sa ibang tao.
“When I love, I really love a person ‘cause I feel like I have too much love to give. So, I just keep on giving and giving and giving, so, (for now) ako na muna. Sa akin muna lahat,” dagdag pa niya.
Ayon kay Kyline, wala siyang balak madaliin ang muling pagpasok sa isang relasyon dahil gusto pa niyang mas makilala ang sarili habang bata pa siya.
“I’m still young. I’m allowed to fail still, and I’m allowing myself to make more mistakes,” saad ng aktres.
Nang tanungin kung bukas pa ba siya sa pakikipagrelasyon sa isang public personality, aminado siyang hindi pa niya alam ang magiging direksyon ng kanyang lovelife sa hinaharap.
“With a public personality? Hindi ko po alam. Depende kung sino ang ibibigay ng ating Panginoong Diyos,” aniya.
Nagbigay-diin din si Kyline sa hirap ng pagkakaroon ng relasyon bilang public figure. Dahil dito, sinabi niyang mas nais na niyang gawing pribado ang susunod niyang lovelife kung sakaling dumating muli ito.
“I know that we’re public figures, but we’re not public properties,” paliwanag niya.
“Kung may mangyari man in the near future sa aking love life, siguro pang sa akin lang muna po iyon. Hindi ko na siya ipa-publicize that much,” dagdag pa ng Kapuso actress.
Dating na-link romantically ang aktres kay Mavy Legaspi.
Matapos ito, naging jowa niya si Kobe Paras.
Samantala, abala ngayon si Kyline sa kanyang bagong proyekto na “Taskforce Firewall” kasama sina Kylie Padilla, Miguel Tanfelix, at Jak Roberto.
Mapapanood ang “Taskforce Firewall” sa GMA Network simula Mayo 25.