Paayuda ni Maris Racal umani ng samu’t-saring reaksyon!

By DELIA CUARESMA
Umani ng papuri mula sa netizens si Maris Racal matapos itong magbahagi ng tulong sa mga jeepney drivers bilang selebrasyon ng kanyang ika-12 anibersaryo sa showbiz.
Nag-viral sa social media ang isang video kung saan makikitang personal na namimigay ang seksing actress ng tig-iisang kilong bigas at isang buong manok sa mga tsuper ng jeepney.
Marami ang natuwa sa simpleng gesture ng aktres lalo na sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis at mga pangunahing bilihin.
Gayunman, hindi rin naiwasang makatanggap ng batikos ang aktres mula sa ilang walang magawang bashers na nagsabing tila “kulang” umano ang kanyang ipinamigay para sa isang artistang matagal nang nasa industriya.
Komento ng isang netizen, “Grabe 15yrs milyon milyon ang kinikita tas 1kg bigas at isang buong manok ang pinamigay amazing ah.”
Although may ilan ding sumang-ayon sa naturang pahayag, mas marami ang uminit ang ulo sa pasaring na ito.
Ipinagtanggol nila si Maris at iginiit na hindi obligasyon ng aktres ang mamigay ng tulong.
Ayon sa isang supporter, “Hindi obligasyon ni Maris ang mamigay pero namahagi pa din siya ng blessings.”
Dagdag pa ng isa, “Masaya pakiramdam ng tumutulong lalo na naa-appreciate nila kahit maliit na bagay lang.”
May mga netizen ding nagsabing mas mahalagang pahalagahan ang intensyon ng aktres kaysa punahin ang halaga ng kanyang ibinahagi.
Oo nga naman!