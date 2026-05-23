Faith da Silva, nilinaw tunay na ugnayan nila ni Sam Verzosa!

By DELIA CUARESMA
Usap-usapan ngayon sa social media ang tila “special closeness” ni Faith da Silva at businessman-politician Sam Verzosa.
Ito ay matapos ang ilang beses na makita silang magkasama.
Bagama’t todo-linaw ang dalawa na “magkaibigan lang” sila, hindi pa rin kumbinsido ang ilang netizens.
Dahil dito e, paulit-ulit na iginiit ni Faith na walang malisya sa closeness nila ni Sam.
“Kaibigan lang kami. We’re friends. Me and Sam are friends,” diin ng seksing aktres.
Pero tila lalong kinilig ang netizens nang aminin ni Faith na matagal na pala silang magkakilala.
“Na-meet ko na siya before pa. 2019 or 2020, if I’m not mistaken. Tapos ngayon lang din nakapag-resurface yung friendship,” kuwento niya.
Dagdag pa ni Faith, ngayong hindi na siya gaanong busy matapos ang “Encantadia Chronicles: Sang’gre,” mas nagkakaroon siya ng oras makipag-hang out sa mga kaibigan, kabilang na nga rito si Sam.
Pero nang tanungin kung nanliligaw ba sa kanya ang dating congressman, mabilis niyang sagot: “Friendship para sa akin.”
Nang usisain naman kung talagang nanliligaw siya kay Faith, napangiti lang si Sam at sinabing, “Hindi ko alam.”
Dahil nga dito e imbis na mamatay tsismis lalong umugong ang hinala ng fans.
Mas lalong naging intriguing ang sitwasyon dahil co-star ni Faith sa “Sang’gre” ang ex ni Sam na si Rhian Ramos.
Naku, huh! Hindi kaya ma-break ni Faith ang girl’s code?
Anyway, sa kabila ng intriga, sinabi ni Faith na mas priority niya ngayon ang career, lalo’t nakatakda na niyang simulan ang bagong medical drama series na “Code Grey,” kung saan first time niyang makakatambal si Alden Richards na single rin for the longest time.
Kayo, sino trip ninyo para kay Faith? Si Sam, si Alden o sarili ninyo?