SA WAKAS! Alex Gonzaga buntis muli!

By DELIA CUARESMA
Sa wakas ay matutupad na ang pangarap nina Alex Gonzaga at Mikee Morada na maging magulang.
Ibinahagi ng actress-vlogger na buntis siya sa kanilang unang anak matapos dumaan sa matinding pagsubok, kabilang ang tatlong pagkalaglag sa nakalipas na mga taon.
Sa isang emosyonal na video na in-upload niya sa social media nitong Huwebes, ipinakita ni Alex ang ilang bahagi ng kanilang masakit na journey bilang mag-asawa mula sa mga panahong nawalan sila ng baby hanggang sa sweet reveal ng kanyang baby bump.
Sa kanyang caption, naging bukas si Alex tungkol sa halos anim na taon nilang paghihintay ni Mikee na mabuo ang kanilang pamilya.
Aminado siyang dumaan sila sa matinding lungkot dahil sa tatlong miscarriages, pero hindi raw sila nawalan ng pananampalataya.
Ikinuwento rin ni Alex na naghahanda na sana silang sumailalim sa IVF treatment nang dumating ang hindi nila inaasahang biyaya, isang natural pregnancy.
Pinasalamatan din niya ang lahat ng taong nagdasal at sumuporta sa kanila sa mga panahong hirap sila emotionally.
Ayon kay Alex, sa wakas ay matutupad na rin ang pangarap nilang matawag na “mommy” at “daddy.”
Humingi rin siya ng dasal para maging ligtas at healthy ang kanyang pagbubuntis hanggang sa pagsilang ng kanilang baby.
Nag-engage sina Alex at Mikee noong 2020 bago ikinasal noong 2021.
Naging bukas din sila sa publiko tungkol sa kanilang fertility struggles, kabilang ang mga pagkalaglag noong 2021, 2023, at 2025.
Dahil nga dito e, maraming netizens ang natuwa sa balita, na tinawag pa ng ilan bilang kanilang pinakahihintay na “rainbow baby.”