Andrea del Rosario sa litrato kasama si Sen. Bato: ‘Person of interest agad?’

By DELIA CUARESMA
Usap-usapan ngayon ang actress na si Andrea del Rosario matapos niyang i-repost ang litrato nila ni Sen. Bato dela Rosa sa social media.
Ang naturang photo, kung saan makikitang kasama rin nila ni Sen. bato ang mister niyang businessman na si Anthony Garcia, ay agad pinagpyestahan ng netizens.
May ilan sa mga ito na nagsabi na dapat e maging “persons of interest” ang mag-asawa dahil dito.
Truliling nawindang ang marami kasi nga “nawawala” sa kasalukuyan itong si Sen. Bato, at pinaghahanap na nga ng mga awtoridad kaugnay ng umano’y ICC arrest warrant issue.
Inakala yata nila e, nagtatago sa piling mg mag-asawa si Sen. Bato!
Pero chill lang si Andrea, mga beshie.
Ayon sa actress, throwback photo lang daw iyon mula pa noong tatlong taon na ang nakalipas at ni-repost niya lang dahil “for the memes.”
“Guys, the photo with Bato???? That’s an old photo… maybe 3 years ago! Memory lang siya na lumabas at ni-repost ko. Nakisabay lang ako sa memes! Di ko akalaing lalaki nang ganito!” sey ni Andrea.
Dagdag pa niya sa isang interview, malaya naman daw siyang mag-post ng kahit ano sa kanyang social media account.
At dahil game si Ate Andrea mo, nagbitiw pa siya ng winner na realization sa Facebook:
“Person of interest agad? Lesson learned: Kapag 3 years old na ang post, wag na i-repost!”
Tumpak! isama mo na rin na dapat e, huwag isabay kapag may kontrobersiyang pumutok!
Yun na!