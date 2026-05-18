Anthony Jennings, pinagsisihan nga ba si Maris Racal?

By ROWENA AGILADA
Nakausap ni Ogie Diaz si Anthony Jennings sa isang showbiz event na ani raw nito e, pinagsisihan niya ang kasalanang nagawa niya noon sa kanyang long-time non-showbiz girlfriend.
Kaugnay ‘yun sa kontrobersiyang kinasangkutan niya with Maris Racal kung saan nabuking ang kanilang pagkakaunawaan.
Ani Anthony, kinailangang harapin niya ang mga nangyari.
Aminado siyang naapektuhan ang kanyang mental health, pati ang kanyang career.
Nabawasan ang kanyang projects. Pasalamat pa rin siya na kahit papaano’y may mangilan-ngilan pa ring offers.
Ani Anthony, tanggap niyang ‘yun ang kabayaran sa ginawa niyang kasalanan.
Aniya pa, okay na sila ngayon ni Maris and his non-showbiz girlfriend (or ex-GF?). Happy at kuntento siya sa nangyayari sa kanyang life and career ngayon.
He has to go on, no matter what.
Nag-e-enjoy talaga si John Lloyd Cruz sa simpleng buhay niya ngayon. Andun ang kanyang kaligayahan.
Sa lumabas na video, nagda-drive siya na parang nasa isang village siya. Meron ding nakahiga siya sa damuhan.
Nag-worry lang ang netizens sa napansin nilang pamumula ng isang mata ni JLC sa bahaging puti nito.
Hindi raw kaya may infection o virus sa mata ni JLC? Hindi raw kaya delikado ‘yun?
Payo nila kay JLC, huwag ipag- walang bahala ang pamumula ng kanyang mata. Magpa-eye check-up siya.
Abangers na ang netizens sa gagawing sitcom ni JLC sa GMA. Sana raw ay mapanood na ‘yun this year.
Marami ang may gusto na sana ay isang drama-romance ang gawin ni JLC dahil nami-miss na nila ang husay niya sa gano’ng palabas.
Baka naman, time out muna si JLC sa pagdadrama at romance at mas feel niya ang comedy para magaan lang.