Willie Revillame, hinamon ang dating ‘Wowowin’ intern: Mag-one on one tayo!

By DELIA CUARESMA
Diretsahang hinamon ni Willie Revillame ang dating production intern ng “Wowowin” na lumantad at harapin siya nang personal kaugnay ng mga alegasyong ipinupukol nito laban sa kanya.
Sa isang episode ng “Wilyonaryo,” gigil na sinabi ni Willie:
“Pumunta ka rito, magpakilala ka sa akin at mag-one on one tayo. Sabihin mo sa akin kung kailan kita nakita. Gagawa ka ng isang istorya para sumikat ka? Gagawa ka ng istorya para makilala ka? Paglalaruan n’yo ‘yung tao?”
Bago ito, mariing pinabulaanan ng TV host ang alegasyon ng dating intern na umano’y bawal siyang lapitan, kausapin, o kahit tingnan man lang ng mga staff sa set ng programa.
“Huwag po kayong maniniwala d’yan na bawal daw akong tingnan. Una, hindi ko po alam na may OJT o naka-intern d’yan na mga estudyante. Hindi ko po alam ‘yan,” aniya.
Hindi rin napigilan ni Willie ang maglabas ng sama ng loob laban sa dating intern.
“Alam mo ikaw, bata ka pa, sira ulo ka na. Minsan mabubwisit ka na lang sa mga fake news na ito. Hindi nga namin kilala ‘to… Never ho naming nakita ‘yan sa GMA,” dagdag niya.
Ayon pa kay Willie, tila timing umano ang paglabas ng kontrobersiya kasabay ng pagbabalik ng “Wowowin.”
“Babalik lang ang ‘Wowowin,’ sisiraan n’yo pa ako. Babalik ho ang ‘Wowowin’ para makatulong sa mga kababayan sa hirap ng buhay ngayon. Gumagawa na nga ng paraan,” saad niya.
Sa huli, pinaalalahanan niya ang netizens na maging responsable sa paggamit ng social media.
Ang dating intern na tinutukoy ay si Dex Conche, na isa nang stand-up comedian ngayon.