John Lloyd Cruz, kumpirmadong magbabalik na sa TV!

By ROWENA AGILADA
Magbabalik-TV si John Lloyd Cruz at isang sitcom ang gagawin niya sa GMA-7.
Kinumpirma ito ni Bayani Agbayani sa You Tube vlog ni Maricel Soriano.
Aniya, tinawagan siya ni John Lloyd at sinabing isasama siya sa gagawin nitong sitcom sa Kapuso Network. Makakasama rin nila si Rufa Mae Quinto.
Kaya pala may lumabas na photo na parang nakipag-meeting si JLC sa ilang GMA executives. Kasama pa nga si Ellen Adarna.
Inisip ng netizens na baka may gagawin silang project. Hindi kaya kasama rin si Ellen sa upcoming sitcom ni JLC?
Matatandaang Nagkasama sina JLC at Ellen sa isang show noon sa ABS-CBN kung saan sila nagkadebelopan, nagka-in-love-an hanggang nabuntis ni JLC si Ellen. Si Elias ang naging bunga ng kanilang pagmamahalan.
Huling napanood si JLC sa isang sitcom din sa GMA matapos ang matagal niyang pamamahinga sa showbiz.
Nagpagawa
Bongga naman ng mag-asawang Rodjun Cruz at Dianne Medina. Nagpagawa sila ng sariling pickleball court sa tapat ng bahay nila sa isang exclusive subdivision.
Nabili nila ang katapat na lote na investment nila para sa dalawang anak nila.
Since maliliit pa naman ang mga ito, naisipan nilang magpagawa muna ng pickleball court. Kesa nga naman dumayo pa sila sa ibang lugar.
Favorite sport nina Rodjun at Dianne ang pickleball. Any time na gusto nilang maglaro, doon na lang sila sa tapat ng bahay nila.
Puwede rin ang relatives and friends nila tumambay at maglaro doon.
Waiting
Waiting lang si Aiko Melendez mag-propose si Onemig Bondoc at handa na siyang magpakasal.
Aniya, si Onemig na talaga ang end-game niya. Ano pa kaya ang hinihintay ni Onemig? Another 29 years?
E, sinabi na niyang si Aiko ang kanyang soulmate so, abang-abang na lang.