Vice Ganda, tinuldukan ang panawagan na sumalang siya sa politika: Huwag nating seryosohin

By DELIA CUARESMA
Hindi kaila sa nakararami na isa si Vice Ganda sa pinakamaingay na celebrity pagdating sa usaping politika.
Hindi lamang puro pasaring laban sa corruption sa “It’s Showtime” si Vice. Talagang nagma-martsa pa siya sa kalye kung kinakailangan para lang kalampagin ang mga kinauukulan.
Dahil nga rito ay dumarami ang humihimok sa kanya na tumakbo.
Pero para kay Vice, ito ay isang bagay na hindi dapat sineseryoso.
“Huwag na, huwag nating sineseryoso ang mga ganyang usapin,” sey niya.
“I mean, alam ko naman kung ano ang kaya ko at hindi at sa ngayon talaga iyang bagay na iyan e, malayo sa puso at isip ko. Nakakatulong naman tayo sa ibang paraan.”
Pero saan nga ba siya kumukuha ng lakas para manindigan? Hindi lahat ng celebrity ay kasingtapang niya sa takot na baka ma-cancel sila.
“Kasi siguro nasa posisyon ako na kahit paano e, may kakayanan ako na magsalita. Kasi hindi naman sa pang-aano pero kasi understandable na yung ibang celebrity takot, tahimik dahil ayaw nilang mawalan ng trabaho, ng mga endorsement. E, ako alam ko na lang na halimbawa, kung magsalita ako at may matanggal na endorsement, okay lang, hindi ako magugutom.”
Aminado si Vice na marami ang humihimok sa kanya na tumakbo kahit noon pa man, pero hindi nga raw niya nakikita ang sarili sa larangan ng politika.
“Habang tumatagal ako sa industriya na ito mas nalalaman ko kung ano ang papel ko sa buhay, kung bakit ako nilagay sa ganitong posisyon. And that is, ang makapagbigay ng kaunting saya sa mga tao. At masaya ako na napu-fulfill ko ito.”
“Importante yun sa tingin ko, lalo na sa hirap ng buhay,” dagdag niya. “Kailangan kahit paano e mayroon tayong masasandalan sa gitna ng hirap na maaaring magpaligaya sa atin.”
May mga celebrities na tila ayaw magretiro at patuloy sa kanilang ginagawa. Nakikita ba niya ang sarili sa ganoong sitwasyon?
“Well, ako naman e, hangga’t may nanonood, hangga’t kaya ko, bakit hindi? Ako kasi may panuntunan ako bilang performer, bilang artist, at masusi kung sinusundan yan. Ramdam ko kapag sablay, ramdam ko kapag epektibo so, siguro kapag feeling ko e, mas nadadalas ang sablay, titigil na ako.”