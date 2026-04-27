WALANG KOMPETISYON! Seth Fedelin, pinagdiinan ang pagkakaisa ng FranSeth, JMFyang at DonBelle!

By DELIA CUARESMA
Sa gitna ng ingay ng fandom wars online, nilinaw ni Seth Fedelin na walang kompetisyon sa pagitan ng mga pinakamaiinit na love teams ngayon sa industriya, ang FranSeth nila ni Francine Diaz, ang JMFyang nina JM Ibarra at Fyang Smith, at DonBelle nina Donny Pangilinan at Belle Mariano.
Para kay Seth, mas angkop na tingnan ang isa’t isa bilang magkakapatid sa iisang industriya kaysa magkakalaban, lalo na’t pare-pareho silang nagsusumikap para buhayin muli ang suporta ng mga Pilipino sa local entertainment partikular na ang Pelikulang Pilipino.
“Kami ni Francine, we support them din kasi kapatid namin sila sa mother network namin. Kung ano man ang kahinatnan ng pelikula, suportado namin ang isa’t isa,” paliwanag ni Seth.
Take note na may sasalang na pelikula ang bawa’t tandem, ang “She Who Must Not Be Named,” “Almost Us,” at “Tayo Sa Wakas.”
Unang ipapalabas ang “She Who Must Not Be Named,” ni Seth at Francine.
“Syempre grateful kami. Kami yung unang ipapalabas, tapos susunod ang JMFyang at DonBelle. Masaya kami. Masaya kami na sa kabila ng sitwasyon ng Filipino film industry ngayon na medyo hirap, nakikita pa rin yung effort na maibalik yung dating energy ng panonood sa sinehan,” ani Seth.
Dagdag niya, proud siya hindi lang sa kanilang love team kundi pati sa iba pang grupo na kasama nila sa parehong panahon ng pelikula.
“Proud ako sa aming tatlong (love) team. Proud ako sa kung ano mang gagawin namin,” sabi niya.
Iginiit din ng aktor na walang dapat palakihin na hidwaan sa pagitan ng mga fans dahil magkakaiba ang kwento at atake ng bawat pelikula.
Ayon kay Seth, mas mahalaga ang solidary kaysa kompetisyon, hindi lang sa mga artista kundi pati sa mga tagahanga.
“Magkakaibigan kami lahat, at excited kami ipalabas yung mga pelikula namin na kanya-kanyang pinaghirapan. Masaya kami na nakikita namin na pati fans, nagkakaintindihan at nagkakasuportahan din,” dagdag niya.
Binigyang-diin din ng aktor ang panawagan sa publiko na suportahan ang lokal na pelikula.
“Sana tangkilikin po ng Pilipino yung pelikula na sariling atin. Lahat kami dito pinaghirapan ito. Hindi ito pinetiks-petiks lang. I’m sure lahat kami binigay ang best namin, pati producers. All in at pinaghandaan talaga,” aniya.
Sa huli, para kay Seth, ang tunay na panalo ay hindi nasa box office battle kundi sa pagbabalik ng sigla ng Philippine cinema.
Bongga!