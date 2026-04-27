Daniel Fernando, pinagdiinang ‘kaibigan lang’ ang seksing si Kim Rodriguez!

By DELIA CUARESMA
Nagsalita na finally si Bulacan Gov. Daniel Fernando tungkol sa tunay na ugnayan nila ng seksing aktres na si Kim Rodriguez.
Sa panayam kay Susan Enriquez, diretsahan siyang tinanong ukol dito.
“Kakilala mo siya?” tanong agad ni Susan.
Sagot ni Gov. Daniel: “E, siyempre, artista eh.”
Okay, safe.
Pero si Susan yan. Alam nating hindi siya titigil diyan.
Ika nga e, sa mundo ng chika, medyo classified as warm-up lang ang tanong niya.
Ang sunod na hirit ni Susan: “Sa personal?”
“Nakilala ko po siya,” sagot ng governor.
Again, simple, safe. Parang sagot na pang-oral exam na ayaw magkamali.
Pero ang tunay na highlight, ang tanong na pang-final boss:
“So hindi mo siya naging girlfriend?”
Boom. Tahimik saglit ang universe.
Kung akala mo e, may pasabog na pag-amin si Gov. Daniel e, nagkakamali ka.
“Hindi po,” mabilis na sagot niya.
Diin pa niya na tila baga gusto na niyang tuldukan ang intriga, walang MU, walang “special connection,” walang kahit ano between him and Kim.
Pero humirit pa rin si Mareng Susan.
Aniya, “E, ano? Close friend?”
Dito na pumasok ang iconic line ni Gov. Daniel na ikaw na lang ang bahalang humusga.
Ania, si Kim ay… “Female friend!”
Sabay na tumawa si Gov. Daniel at si Susan na para bagang ang gustong ipahiwatig e, “Alam na this.”
Nagsimula usap tungkol kay Daniel at Kim matapos lumabas ang mga photos nilang magkasama last year. Sa isa, makikitang may hawak na bouquet si Kim, may akbay si Gov, at sa background ay kapansin-pansin ang isang dilaw na luxury car na parang supporting actor sa love story na ayaw aminin ng lead cast.
Dagdag pa ang TikTok comments na hindi nagpapahinga ang creativity:
“Dedma sa basher basta may Daniel Fernando.”
Sagot ni Kim? Simple, mysterious, at very TikTok queen energy: “Pikit.”
Anyway, sa ngayon, ang official status ng kwento:
Hindi girlfriend. Hindi MU. Hindi secret romance. Just a female friend.
Ang sa amin? We’ll see.