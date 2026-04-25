Ron Angeles, binaha ng applicants sa paghahanap ng kasambahay!

By DELIA CUARESMA
Hot topic muli sa social media ang kontrobersiyal na aktor na si Ron Angeles.
Ito ay matapos siyang mag-post sa Facebook na naghahanap siya ng kasambahay.
Sa kanyang post, naglatag si Ron ng listahan ng requirements para sa gustong mag-apply. Kabilang dito ang marunong magluto, maglaba, malinis sa bahay, maingat sa gamit, at “hindi chismosa.”
May libre raw na accommodation at pagkain.
Very serious, di ba? Formal at professional.
Ang siste, iba ang trip ng mga netizens.
Mabilis nilang ginawang katatawan ang pagkakataon!
“Sir ako na po, wala na po akong uuwian,” biro ng isang netizen.
“Pwede po ba kahit hindi marunong magluto, basta marunong magmahal?” dagdag pa ng isa.
“Mag-aapply po ako, ready na po ako maging kasambahay… at maging chismosa,” pabirong sabi ng isa pa.
“Sir Ron, trabaho lang po, walang personalan… pero pwede po bang may selfie muna?” ayon sa isa pang komento.
Una muna ay kino-correct sila ni Ron na anito, seryosong kailangan niya ng kasambahay.
Pero ayaw papigil ng mga netizens!
Dahil dito, naki-ride na lang si Ron at naglabas ng dagdag na requirements. Gusto niya raw ng edad 28 to 38, at mas gusto ang “probinsyana” dahil mas “marunong sa gawaing bahay.”
Nag-request pa siya ng picture mula sa mga aplikante para raw “makita kung mapagkakatiwalaan.”
Obvious na ang hiring post e, nagging joke time na lamang!
Matatandaan na si Ron ay isa sa sa Big Four na nasangkot sa kumalat na video scandal noong Marso.
At malamang sa malamang, ito ang dahilan kung bakit asar-talo pa rin siya sa mga tao!
Yun na!