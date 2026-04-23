‘Iboto niyo ako’ statement ni Sarah Geronimo, ikinawindang ng fans!

Tempo Desk
By DELIA CUARESMA

Naku, ito ang patunay na kahit simpleng biro puwedeng maging ugat ng kaguluhan.

Sa viral video na kuha mula sa isang event performance, maririnig ang Popstar Royalty na si Sarah Geronimo na nagsalita ng mga katagang, “Iboto niyo po ako sa susunod na eleksyon.”

Alam na naming biro unang tingin pa lamang pero iba ang internet! Agad may mga napa-“Wait lang, tatakbo ba siya sa 2028?” habang ang iba nama’y nag-theorize na endorsement ito sa kapangalan niyang si Sara Duterte.

Isang joke, maraming interpretation, para bagang group work na walang leader. Kaloka!

Dahil na rin sa confusion ng madla, hindi nagtagal, naglabas ng paglilinaw ang G Productions, ang kumpanyang pag-aari nina Sarah at asawang Matteo Guidicelli.

Ayon sa kanila, ang viral clip ay galing sa isang live event at ang mga kataga ay biro lamang, hindi soft launch ng political career.

Sa madaling salita: hindi ito early filing of candidacy. Punchline lang siya.

Dagdag pa ng kampo ni Sarah, masaya na ang singer-actress kung nasaan siya ngayon.

Well, kung tutuusin, mas safe nga naman mag-concert: Mas predictable ang high notes kaysa sa election results.

Pero aminin na natin, may kakaibang talent ang mga Pilipino, huh! Kayang gawing national issue ang isang offhand joke.

Charot lang thesis na agad!

PH films in Italy filmfest
Proudest moment
‘Unravel’: Not your usual boy-meets-girl story
‘War for the Planet of the Apes’ : Final Face-Off on July 12
A shining beacon of hope
