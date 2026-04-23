‘Samahan ng mga Makasalanan’: Paano na kung ang tagapagligtas ang siyang natutukso?

By DELIA CUARESMA
Kung sawa ka na sa mga kwentong predictable, yung tipong halos alam mo na kung ano ang kalalabasan sa ending sa opening credits pa lang, baka panahon na para sumubok ng iba.
Diyan papasok ang satirical comedy na “Samahan ng mga Makasalanan,” isang pelikulang hindi lang puro katatawanan, kundi mang-aantig rin ng konsensya.
Bida rito si David Licauco bilang si Deacon Sam, isang idealistic na binatang naniniwalang walang hopeless case. Masusubukan ang kaniyang paninindigan ng ipinadala siya sa Sto. Kristo, isang bayang lubog sa iba’t ibang klase ng kasalanan.
Dahil puno ng faith (at konting naïveté), binuo niya doon ang “Samahan ng mga Makasalanan,” isang grupong ang goal ay simple lang ang papel: Gawing “better people” ang mga residente.
Obviously, it’s a very complicated situation for Deacon Sam. Gaano ba kadali ang pagiging “mabuti” lalo na kung ikaw mismo ay sinusubok?
Kasama sa kwento ang iba’t ibang karakter na ginagampanan nina Sanya Lopez, Joel Torre, Betong Sumaya, Buboy Villar, at marami pang iba, kaya asahan ang halo-halong saya, kalokohan at mga eksenang tatama sa puso mo kahit ayaw mong aminin.
Yes, hindi ito yung comedy na puro punchline lang. May laman. May kurot. At higit sa lahat, may tanong na iiwan sa’yo: kung ikaw ang nasa Sto. Kristo, miyembro ka ba… o ikaw ang founder?
Mapapanood ang “Samahan ng mga Makasalanan” sa Prime Video simula Abril 24.