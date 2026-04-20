Mark Herras, lalayasan na ang ‘Pinas?

By ROWENA AGILADA
Four to five years from now, balak ng mag-asawang Mark Herras at Nicole Donesa mag-migrate sa America kasama ang dalawang anak nila.
Ito’y matapos ang pag-aaral ni Nicole. Nagbalik- eskuwela siya sa Trinity College at nag-aaral siya ng Nursing. Ani Mark, pangarap ng misis niya ang maging nurse,kaya suportado niya ito.
Aniya pa sa “Fast Talk with Boy Abunda,” ngayon pa lang ay iniisip na niya kung ano’ng gagawin niyang trabaho sa America.
All his life, pag-aartista ang trabaho niya. Ani Boy, he could have been a bigger star, being the first “Starstruck” winner. Wala ba siyang regret?
Ani Mark, masaya siya at kuntento kung anuman ang narating niya sa kanyang career.
Nag-away
Tungkol sa nag-viral na video niya na umiiyak na ang dating sa mga nakapanood ay may financial problem siya o, naghiwalay sila ni Nicole, mariing itinanggi ‘yun ni Mark.
Aniya, nag-away sila ni Nicole that time. Nagkasagutan sila. Kesa makita ng mga anak nila ang pagbabangayan nila, inisip niyang umalis muna ng bahay para hindi niya marinig ang pagbubunganga ng misis niya.
Inisip niya rin na mami-miss niya ang mga anak niya. Nang i-post niya ang naturang video, iba ang naging interpretation ng mga nakapanood. Pati ang ilang celebrity friends niya’y nag-comment.
Ani Mark, nasaktan at nagalit siya sa ibang comments ng netizens na akala’y desperado siya dahil wala siyang trabaho.
Aniya, may mga racket siyang pinagkakakitaan na out-of-town shows. May TV guestings siya.
Grateful siya sa suporta ng GMA. Binigyan siya ng regular shows, “The Master Cutter” at ”Firewall.” Sinalang pa siya sa “Never Say Die.”
Ani Mark, kahit ano’ng role ang ibigay sa kanya, hindi siya choosy. Basta may mai-provide siya sa kanyang pamilya.