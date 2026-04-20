Janella Salvador sa relasyon nila ni Klea Pineda: No label needed

By DELIA CUARESMA
Halatang blooming at may kakaibang glow ngayon ang Kapamilya actress na si Janella Salvador—at aminado siyang may kinalaman ito kay Klea Pineda.
Sa isang maikling panayam na ibinahagi ng ABS-CBN News, diretsahan pero classy ang sagot ni Janella tungkol sa kanyang personal na buhay.
Aniya, hindi naman daw siya nagtatago—pinipili lang niya kung ano ang ibinabahagi sa publiko. At kung may bagay na tunay na nagpapasaya sa kanya, bakit hindi raw ito i-share?
Pero ang mas lalong ikinaintriga ng netizens: ang relasyon niya sa Kapuso actress na si Klea.
Nang tanungin kung ano ang real score nila, sagot ni Janella: “Kailangan bang i-label? Obvious naman.”
At doon pa lang, panalo na sa kilig ang fans!
Naging bukas na rin si Janella ngayon kumpara noon. Ayon sa kanya, hindi naging madali ang paglaki sa isang konserbatibong industriya, pero dumaan siya sa proseso ng pag-mature at pagtanggap sa sarili. Ngayon, pinipili na niyang mamuhay nang totoo, basta wala siyang nasasaktan.
Spotted ang dalawa kamakailan sa isang bakasyon sa Coron at El Nido kasama ang anak ni Janella at pamilya ni Klea. At kamakailan lang, nakita rin silang magkahawak-kamay sa isang event.
Sa totoo lang, label man o wala—kitang-kita ang saya. At kung sila nga, bakit hindi?
Yun na!