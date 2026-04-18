Francine Diaz, Seth Fedelin: Sila na ba ang ‘end game’ ng isa’t isa?

By MELL T. NAVARRO
Punong-puno ng “kilig feels” ang pagsagot nang diretsahan nina Francine Diaz at Seth Fedelin sa piling-pili na mga katanungan ng kanilang fans and followers sa isang video Q& A.
Para ito sa promotions ng kanilang upcoming movie na “She Who Must Not Be Named” na ipapalabas na sa mga sinehan sa April 29 (Wed).
Ang kuwento ng pelikula ay tungkol sa isang lalaki na hindi magaling tandaan ang pangalan ng mga babaeng idini-date niya, hanggang sa isang araw ay nakilala niya ang isang misteryoso at matapang ang loob na babae na kailanman ay hindi nagpakilala sa kanya.
Here’s an excerpt:
Maaari bang maging ‘sila’?
“Sa movie o sa totong buhay?” balik tanong ni Francine.
“Saan, sa totoong buhay o sa panaginip?” hirit naman ni Seth, na hinabol ang isang fan comment na, “Sana, maging sila.”
Ano ang best moments sa paggawa ng ‘She Who Must Not Be Named?’
“Best moments, siguro ‘yung pack up, ‘yung wrap… The best moments ang mga ganoon, kasi, sa kabila ng pagod, natapos namin ‘yung film,” sabi ni Seth.
Ano ang favorite song ninyo?
Ang binanggit ni Francine ay ang awiting “We’re All In This Together.”
Samantala, ang kay Seth naman ay ang “I Won’t Give Up” ni Jason Mraz.
Ano sina FranSeth noon na hindi na sila ngayon?
“Noon, nalipad pa. May pakpak pa ako noon, eh,” biro ni Seth.
“Mas makulit, Hahaha!” tawa ni Francine. “Tsaka, hindi man tayo sobrang matanda, pero ngayon, medyo nararamdaman ko na parang kahit konting likot mo lang, nararamdaman mo na talaga at sobrang sakit sa likod. Minsan, ‘pag yumuyuko ako, parang ang hirap bumalik. Nai-stiff ang balangkang… Masakit pala ‘yun.”
Ano ang talagang pinakaaabangan ng fans sa pelikula nila?
Sagot ni Seth, “Aabangan kung ano ang nangyayari kung bakit hindi alam ni James (character niya sa pelikula) ang pangalan ni ‘she who must not be named.’”
Dagdag ni Francine, “Actually, ang movie na ito ay very lighthearted lang. Kumbaga sa music, upbeat siya, pero may lalim ang lyrics niya.”
Are your personas similar to that of your onscreen characters?
“Ako, no, kasi, si James, nag-i-English!” tawa ni Seth.
Sey naman ni Francine, “Ako, pareho kami ng character ko sa movie ng kulit. Pag nagsu-sugar rush ako, parang ganoon ang personality ko.”
Can they consider their team up a blessing or set back sa kanilang solo careers?
“Blessing, of course!” mabilis na sagot ni Francine.
Endgame ba silang dalawa?
“Endgame ba? Sana,” sabay na sagot ng dalawa, na may halong kilig feels.
Ano’ng isang bagay ang natutunan nila sa isa’t isa?
“Maging collaborative lang, at patient sa isa’t isa. Kung wala kang pasensiya, mahirap magtrabaho,” sey ni Seth.
Hirit na tanong ni Francine, “Are you saying na kailangan ng maraming pasensiya sa akin kapag katrabaho mo?’
Bawi ni Seth, “No, hindi dahil kailangan, dahil ikaw ‘yan. Kailangan mo sa sarili mo ‘yun, dahil kahit na saan ang ginagawa mo, dapat, meron kang pasensiya…. Pero sa init, marami dapat pasensiya!”
Pagpapatuloy ni Francine: “Ang natutunan ko kay Seth, ‘yung pagiging independent. You drive yourself on set, sa location, you do your own make-up and hair, you style yourself.“
Katuwang ng Solar Studios ang Ohh Aye Productions, kasama rin sa cast ng “She Who Must Not Be Named” sina Bobby Andrews, Bernadette Allyson, Ruby Ruiz, at young stars Elijah Alejo, Kych Minemoto, Kaleb Ong, Abdul Raman, Raven Rigor.
Mula ito sa panulat ni Lawrence Nicodemus at direksiyon ni Christopher Novabos.