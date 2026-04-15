Ryan Agoncillo, ayaw nga bang matuloy ang Juday-Piolo reunion movie?

By ROWENA AGILADA
After 16 years of marriage, more colorful, more meaningful, more intense ang sabihan ng “I love you” sa isa’t isa nina Judy Ann Santos at Ryan Agoncillo. May kasama pang panggigigil si Ryan sa kanyang wifey.
Very obvious ang kanilang pinatinding pagmamahalan sa show ni Matteo Guidicelli na “Matteo G. Primetime.”
Ani Juday siya ang mas madalas mag- “I love you” sa kanilang dalawa ni Ryan. Ayon naman kay Ryan, nag-a – “ I love you “ din naman siya kay Juday kapag ramdam niya in the moment na kailangan at dapat.
Ayon kay Juday, madalas ay siya ang nag-a-apologize kay Ryan kapag nagkakaroon sila ng misunderstanding. Noong first few years ng marriage nila, kapag nag-aaway sila, binabato niya si Ryan ng kung anu-ano.
Aminado si Juday na selosa siya. Hindi naman halata ang pagka-seloso ni Ryan.
Nang tanungin siya ni Matteo kung papayagan ba niya si Juday gumawa ng teleserye o pelikula na iba ang leading man, hirit ni Ryan, “Subukan niya. Go ahead. Gawin niya at saka na namin pag-aawayan!”
Ay, kaya pala for the longest time, hindi gumagawa si Juday ng teleserye o pelikula na may leading man siya. Kaya pala hindi matuluy- tuloy ang reunion movie nila ni Piolo Pascual. Ayaw siguro ni Juday pag-awayan nila ni Ryan.
O ayan, huwag na umasa ang Juday-Piolo fans na mapu-push through pa ang reunion movie nila. Alam na this!
Nang hingan ni Matteo ng advice ang mag-asawa paano magtatagal ang marriage nila ng wifey niyang si Sarah Geronimo, sundot ni Ryan, “Subukan mo!”
Request ng netizens kay Matteo na i-guest sa show ang misis na si Sarah. Gusto nila malaman ang nitty-gritty ng married life nila for the past six years.
Interesting ‘yun!
Di ba naman?