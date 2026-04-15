PALABAN! Rob Sy pumalag sa paratang ni Alfred Vargas!

By DELIA CUARESMA
Ayan na nga ba ang sinasabi namin, e!
Matapos nga magsampa ng reklamo ang actor-politician na si Alfred Vargas at misis nitong si Yasmine patungkol sa diumano’y pambu-bully sa kanilang anak na lalaki e, ito na nga at may bwelta na rin ang inaakusahan, walang iba kung hindi ang aktor ding si Rob Sy.
Sa Facebook, ibinahagi ni Rob ang screenshot ng artikulo mula sa GMA News tungkol sa pagsasampa ng kaso ng Quezon City councilor laban sa kaniya at misis niya.
Aniya, “Tahimik lang po akong tao, ayaw ng Kaaway, ayaw ng Gulo. Kahit pa madalas na naaabuso, Umiiwas pa rin sa Negatibo, dahil laging pinapa-iral ang Kapayapaan at Respeto.”
Ganunpaman, minarapat ni Rob na magsalita na finally dahil pakiramdam niya e, masyado nang naagrabyado ang kanilang pamilya.
Diin niya, haharapin niya ang reklamo ng “buong tapang” kahit man higanteng maituturing ang kalaban.
“Sa aming mga Pamilya at mga Kaibigan, humihiling po kami ng Dasal at Pang-unawa, at Makakaasa po kayo na buong tapang naming haharapin ni Jovelle ang nasabing reklamong isinampa sa Manila City Prosecutor’s Office na di umano nambully ang aming anak,” sey ni Rob.
Giit pa niya, “Sobrang sakit bilang Magulang na maakusahan ang aking 8-Year-Old na Anak lalo na’t Hindi Totoo at Malinaw na Binaliktad ang Naratibo. Tama na!!! Sobra Na!!! Labis na ang Paninira.”
“IPAGLALABAN PO NAMIN ANG KATOTOHANAN. Wala man po kaming Yaman at Impluwensya, Hawak naman po namin ang Integridad at Katotohanan na Hindi Nabibili ng Posisyon,” pagtatapos ni Rob.
Naku, madaan kaya ito sa usap o magtutuloy-tuloy na ito sa aktwal na legal battle?
Abangan!